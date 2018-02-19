FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Достижимым целевым уровнем для пары доллар-руюль является отметка 56,00


Рынки / Валюта
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Главный фактор на предстоящей неделе - крупные налоговые выплаты.

Как отмечалось выше, на прошлой неделе рубль демонстрировал хорошую динамику. Его курс за неделю вырос на 2,8% - этот результат сильнее, чем у любой из отслеживаемых нами основных мировых валют.

Текущая неделя, вероятно, будет весьма насыщенной для участников российского рынка, но укороченной - из-за национальных праздников сегодня не будет торгов в США, а в пятницу - в России.

В понедельник главной темой, возможно, останутся обвинения, выдвинутые в пятницу вечером спецпрокурором США Робертом Мюллером против группы российских граждан и юрлиц, которые подозреваются в причастности к предполагаемому вмешательству России в президентскую кампанию 2016 года. 

Кроме того, сегодня, в 16:00 мск, в России ожидается публикация январских данных по экономической активности и рынку труда - эта информация должна привлечь внимание финансовых рынков, которые уделяют все больше внимания состоянию российской экономики. В пятницу агентство S&P опубликует итоги пересмотра кредитных рейтингов России. Мы пока не рассчитываем на возвращение рейтингов инвестиционного уровня.

На валютный рынок должны существенно повлиять рекордные выплаты по НДПИ. По нашим оценкам, их суммарный объем составит 480 млрд. руб., причем эти средства должны быть перечислены не позднее 26 января. Поскольку в эту пятницу в России нерабочий день экспортеры, вероятно, увеличат предложение иностранной валюты в середине недели.

Неделя обещает быть умеренно позитивной для рубля. Достижимым целевым уровнем для пары USD/RUB является отметка 56,00, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ