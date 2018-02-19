Достижимым целевым уровнем для пары доллар-руюль является отметка 56,00

Как отмечалось выше, на прошлой неделе рубль демонстрировал хорошую динамику. Его курс за неделю вырос на 2,8% - этот результат сильнее, чем у любой из отслеживаемых нами основных мировых валют.

Текущая неделя, вероятно, будет весьма насыщенной для участников российского рынка, но укороченной - из-за национальных праздников сегодня не будет торгов в США, а в пятницу - в России.

В понедельник главной темой, возможно, останутся обвинения, выдвинутые в пятницу вечером спецпрокурором США Робертом Мюллером против группы российских граждан и юрлиц, которые подозреваются в причастности к предполагаемому вмешательству России в президентскую кампанию 2016 года.

Кроме того, сегодня, в 16:00 мск, в России ожидается публикация январских данных по экономической активности и рынку труда - эта информация должна привлечь внимание финансовых рынков, которые уделяют все больше внимания состоянию российской экономики. В пятницу агентство S&P опубликует итоги пересмотра кредитных рейтингов России. Мы пока не рассчитываем на возвращение рейтингов инвестиционного уровня.

На валютный рынок должны существенно повлиять рекордные выплаты по НДПИ. По нашим оценкам, их суммарный объем составит 480 млрд. руб., причем эти средства должны быть перечислены не позднее 26 января. Поскольку в эту пятницу в России нерабочий день экспортеры, вероятно, увеличат предложение иностранной валюты в середине недели.

Неделя обещает быть умеренно позитивной для рубля. Достижимым целевым уровнем для пары USD/RUB является отметка 56,00, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



