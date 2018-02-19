В среднесрочной перспективе цены на золото могут отступить к уровню $1340

В пятницу утром котировки золота резко выросли - на $9 за унцию - и практически пробили отметку $1 362 за унцию, но затем стали снижаться на фоне укрепления доллара, несмотря на падение доходности гособлигаций США. В середине пятничных торгов индекс DXY резко пошел вверх с отметки 88 пунктов и сегодня утром едва не пробил уровень 90 (хотя пара EUR/USD снизилась с 1,255 до 1,239), что оказало давление на котировки золота. Следует отметить, что ранее курс доллара находился на этих уровнях 5 и 14 февраля, а цена желтого металла в это время оставалась в пределах $1 330-1 340 за унцию.

Тем не менее сегодня утром котировки золота находятся выше - в диапазоне $1 345-1 350 за унцию, что, по сути, предполагает возможность дальнейшей коррекции. Впрочем, пока что поддержку котировкам золота обеспечивает внешнеполитическая неопределенность. На выходных в США были выдвинуты обвинения против 13 российских граждан и 3 российских юрлиц в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в этой стране в 2016 году.

Советник Дональда Трампа по безопасности в субботу отметил, что вмешательство России в президентские выборы позапрошлого года "неоспоримо", а это противоречит последним заявлениям президента США.

Еще одним фактором внешнеполитической напряженности стало ухудшение ирано-израильских отношений после обвинений в адрес Ирана в попытке усилить военное присутствие в Сирии.

На этой неделе большого количества событий не ожидается. В среду инвесторы ждут публикации протокола заседания ФРС от 30-31 января, на котором в последний раз председательствовала Джанет Йеллен. По итогам заседания Федрезерв принял решение оставить ставку без изменений на уровне 1,50%. Наши аналитики по валютному рынку прогнозируют спокойное начало недели (рынки США и Китая закрыты на праздники), пара EUR/USD сегодня останется вблизи текущего уровня - 1,24.

С учетом сказанного мы полагаем, что котировки золота сегодня останутся в пределах $1 345-1 350 за унцию, причем любое ослабление внешнеполитической напряженности, вероятно, окажет на них давление и в среднесрочной перспективе они могут отступить к уровню $1 340 за унцию, говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.