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Технический отскок подходит к завершению?


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Американские акции, достаточно высоко отскочившие от своих минимумов (< 2600 по S&P), в конце прошлой недели, похоже, взяли паузу (+0,04% по S&P), что может сформировать технический момент для дальнейшего нисходящего движения.

Отметим, что недавний отскок выглядел идеальным с точки зрения технического анализа, в то время как фундаментальный фактор - повышенные доходности UST (10-летние бонды лишь немного снизились от локального максимума, составив YTM 2,87%), никуда не исчез. Согласно опубликованным в конце недели данным по США, инфляция экспортных и импортных цен в январе оказалась выше ожиданий (+0,8% и +1% м./м. против консенсуса +0,3% и 0,6%, соответственно), что обусловлено, в том числе, ослаблением доллара и подтверждает наличие признаков ускорения потребительской инфляции. 

Суверенные бонды РФ дешевеют вслед за UST. Повышение рейтинга РФ может не произойти

Доходность 2-летних UST подскочила на 2 б.п. до YTM 2,19%, обновив локальный максимум. Такая  динамика UST  давит и на российский долг (так, с начала года котировки Russia 27 снизились почти на 3 п.п.). Как заявил представитель S&P, для улучшения рейтинга РФ необходимо "повышение темпов экономического роста и снижение проблем в банковской системе", что ставит под вопрос положительное рейтинговое действие в ходе ближайшего пересмотра.

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