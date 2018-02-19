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Иран и Израиль поддерживают "быков" в нефти


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль в понедельник малоактивно торгуется в парах с иностранными валютами.

«Россиянин» игнорирует всплеск активности в нефти, сочтя его, по всей видимости, излишне эмоциональным. Доллар США к настоящему времени стоит 56,41 руб. (+0,03%). Евро торгуется по 69,97 руб. (+0,02%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 февраля, составляют 56,34 руб. за американскую валюту и 69,90 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 1 и 74 копейки соответственно. 

Сырьевой рынок в понедельник держится в плюсе за счет некоторого обострения геополитического фона на Ближнем Востоке. Снова встает вопрос об иранской ядерной программе, только в этот раз его инициирует Израиль. Если израильские реплики в адрес Ирана не получат продолжения, эмоциональная премия в нефти сдуется так же быстро, как и появилась. Баррель Brent к настоящему времени стоит $65,15 (+0,5%). 

Пятничная статистика от Baker Hughes, тем временем, оставляет в силе «медвежий» сигнал. Численность буровых установок в США не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, в годовом сопоставлении рост сейчас составляет 224 единицы. 

Фактор налогового периода для рубля вступит в силу ближе к концу недели, но излишне полагаться на него не стоит. Курс пары доллар/рубль пока стабилизируется в прежнем низком диапазоне 56,20-56,85 руб. за «американца», курс пары евро/рубль – в границах 69,80-70,45 руб. за евро.

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