Рынок нефти вновь вспоминает о геополитике

В этой связи можно ждать очередных налётов авиации на иранские подразделения в Сирии, что будет очередным шагом к эскалации ситуации. Впрочем, сирийский регион остаётся потенциальным источником неожиданностей и без участия Тель-Авива. Между тем, для распродаж на рынке нефти также имеются поводы в виде наращивания активности американскими нефтяниками. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 7 единиц до 798 штук. К 15:25 (мск) Brent – $65,23 (+0,60%), WTI – $62,07 (+0,84%), золото – $1350,7 (-0,41%), медь – $7096,7 (-0,91%), никель – $13655 (-1,90%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 89,04 п. Сырьевые валюты торговались в узком диапазоне против доллара США. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,242 (+0,11%), GBP/USD – $1,402 (-0,09%), USD/JPY – 106,49 (+0,31%).

Существенных событий на вечер нет. Разве только можно отметить выступление управляющего Банка Англии М. Карни. Впрочем, если учитывать отсутствие американских трейдеров, то реакция рынка будет весьма слабой, даже если М. Карни скажет что-то яркое. Торги на российском рынке также завершатся незначительным изменением индексов. Новостей довольно много, но все они касаются уже отыгранных событий.