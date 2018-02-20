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Впереди рынки ждет сильная волатильность


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Цэрих Кэпитал Менеджмент"
 
Вчера отечественный рынок продемонстрировал боковую динамику. Я догадывался, что революционных изменений в котировках не будет, потому что рынок США был закрыт на выходной.

При этом в пятницу индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 продемонстрировали рост по итогам торгового дня в шестой раз подряд. После шестидневного роста американские рынки локально перегреты, и на этой неделе многие инвесторы ждут коррекции. Главный аналитик по рынкам в Phoenix Financial Services Уэйн Кауфман отмечает, что из пяти прошедших торговых сессий четыре завершились ростом S&P 500 свыше 1%. Это очень внушительное ралли, считает аналитик. Индекс показал безостановочный рост и дошел до уровня перекупленности, пересёкши 20-дневную скользящую среднюю, а затем отскочил от нее вниз.

Поэтому энтузиазма в покупке акций вчера не наблюдалось. Внешний фон остается напряженным - спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что 13 граждан России и 3 российские компании обвиняются во вмешательстве в выборы в США. Новость об обвинении россиян явилась фактором неопределенности для рынка. В прошлом подобные политические новости приводили к краткосрочному росту волатильности на нашем рынке и на рынке США.  Так, в декабре дестабилизирующее влияние на рынки оказала влияние новость о том, что Майкл Флинн, бывший государственный советник по безопасности, даст показания против Дональда Трампа, но вскоре после этого участники рынка забыли об этой новости. 

Коррекция – забавная вещь: инвесторы могут испугаться, причем иногда настолько сильно, что падение рынка становится серьезным и продолжительным. Я не думаю, что в этот раз будет так. Очевидно, что причиной падения явился риск повышения процентных ставок, но я думаю, что верх одержат фундаментальные показатели и что наблюдаемый сейчас рост будет продолжительным, – сказал главный портфельный стратег в Premier Wealth/First Allied Марк Мартиак. – С уверенностью можно сказать, что впереди нас ждет сильная волатильность, но я не думаю, что она будет настолько сильной, как недавно. Что касается инфляции – до опасного момента, когда начнут страдать показатели по прибыли компаний, еще далеко. Но фундаментальные показатели по-прежнему сильны, и участники рынка реагируют на них», – сказал Кауфман. 

Крупнейшая в мире управляющая компания Black Rock Inc повысила рейтинг американских акций, отметив очень высокий потенциал показателей по прибыли компаний. При этом Black Rock понизила рейтинг европейских акций до neutral. В заметке за понедельник главный инвестиционный стратег по мировым рынкам Black Rock Ричард Тёрнилл отметил в качестве факторов роста прибыли компаний снижение налогов в США и планы правительства увеличить расходы. Эксперт подчеркнул, что среди крупных американских компаний отношение числа повышений прогнозов по прибыли к числу понижений находится на самом высоком уровне со времен начала ведения этой статистики в 1988 году. Тёрнилл считает, что резкое падение фондового рынка в начале февраля привело котировки акций на более привлекательные уровни.

Как результат, Black Rock с горизонтом в три месяца повысила рейтинг американских акций с neutral до overweight. В последний раз стратеги BlackRock были так однозначно позитивно настроены в отношении американского фондового рынка в мае 2016 года. В отношении европейского рынка Тёрнилл отметил, что рост прибыли европейских компаний, хотя и довольно уверенный, уступает показателям компаний некоторых других регионов. Также эксперт назвал укрепление евро в качестве источника проблем. 

Аналитик IG Bank Крис Бьюшамп в заметке в понедельник отметил, что на прошлой неделе индекс S&P 500 оправился до среднего за 50 дней уровня (SMA) в 2730. Это очень символично. При этом отскок с ранее достигнутых минимумов продолжал проходить очень уверенно. Теперь ближайшая цель IG Bank по индексу S&P 500 составляет 2877 – предыдущий рекордный максимум – при уровне поддержки в 2729. В случае провала ниже ближайшей поддержки, индекс может устремиться к 2628, 2596 и 2530, пишет Крис Бьюшамп. 

Что касается отечественного индекса ММВБ, то на графике мы видим поддержку 2190 вблизи которой надо быть аккуратнее с открытием «коротких» позиций, и сопротивление 2270-2280. В пятницу индекс ММВБ достиг сопротивления и у «быков» сработали «магнитные» тормоза.

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