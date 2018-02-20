Возвращение заокеанских игроков укажет рынкам дальнейшее направление движения

Завтра рынки будут сфокусированы на заседании ЕЦБ и публикации протоколов ФРС. И если в первом случае игроки вряд ли смогут услышать что-то новое, то во втором обратят пристальное внимание на риторику регулятора по поводу дальнейших планов в отношении монетарной политики, где более быстрыми темпами ее ужесточения в начале февраля были напуганы рынки.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,16%, закрывшись на отметке $65,62 на фоне позитивной конъюнктуры на мировых фондовых площадках и заявлений генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о выполнении картелем соглашения о сокращении добычи нефти на рекордные 133% в январе.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $64,15 и $63, сопротивления расположено на $65,85 и $66,80.

Из-за выходного дня в США статистика от API и EIA выйдет в четверг (0.30 и 18,30 мск).

На прошедшей торговой сессии российский фондовый рынок жил своей жизнью, практические не реагируя на снижающиеся европейские биржевые площадки и растущую в цене нефть. Бумаги Магнита продолжили свое падение, начатое в пятницу после объявления ВТБ о покупке 29,1% акций ритейлера. И если мифический царь Мидас превращал в золото все к чему прикасался, то ВТБ, напротив, обесценивает все, что покупает или размещает, включая собственные акции.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2254,92 п., продемонстрировав нулевую динамику. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2245 п. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2265 п. и 2282 п.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает отметка 125850 п. Сопротивления расположены на 127300 и 128100 п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,46, снизившись на 0,11% по отношению к доллару США несмотря на рост нефтяных котировок.

В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре выступают отметки 56,50 и 55,80. Поддержки расположены на 56 и 55,50.