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Внешний фон пока не дает оснований для сильных движений на рынке


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В понедельник индекс РТС находился в фазе коррекции-консолидации.

Снижение активности нерезидентов из-за выходных в США (День президентов) и Китае (Лунный новый год) негативно отразилось на оборотах торгов на развивающихся рынках в целом. В итоге внимание трейдеров осталось сфокусированным на корпоративных историях. Так,  продолжилось снижение по бумагам Магнита (MGNT, -5.0%), котировки которых оказались под давлением из-за анонсированной смены ключевого акционера, предполагающей (на данном этапе) усиление неопределенности в отношении стратегии бизнеса и динамики финансовых показателей компании. Тем временем по бумагам Норникеля (GMKN, +3.3%), переживающего новый виток конфликта между стратегическими акционерами, напротив, наметился «отскок» - первая (негативная) реакция на корпоративные события оказалась избыточно нервной, особенно с учетом обещания Интерроса сохранить акционерное соглашение, регулирующее корпоративное управление и дивидендную политику, еще на пять лет.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, АвтоВАЗ (AVAZ) вырос на 7.0%, ГАЗ (GAZA) – на 3.9%, ДВМП (FESH) – на 3.3%.

В США торги в понедельник не проводились, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в минусе, наблюдается коррекция вниз и по большинству азиатских индексов.

В краткосрочной перспективе актуальным сценарием остается консолидация по индексу РТС. Внешний фон пока не дает оснований для сильных движений на рынке. Между тем отдельные корпоративные новости могут вызвать благоприятную реакцию. Так, сообщается о проведении заседания совета директоров Газпрома (GAZP) 5 марта с вопросом об обратном выкупе акций в повестке.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 56.5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.

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