Индекс Мосбиржи на открытии снизится на 0,2-0,3%

Ближайшими поддержками станут уровни 2240, 2230 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2260, 2270 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет некоторое ухудшение внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения около уровня 2250 п. в ожидании новых значимых внешних сигналов.

Выхода ключевой иностранной статистики в США сегодня не ожидается. Важные макроэкономические показатели, которые выйдут в еврозоне, традиционно не окажут большого влияния на локальный рынок. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,02%) и РТС (-0,34%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Некоторое ослабление курса рубля против североамериканской валюты стало стимулом для умеренного падения долларового индекса РТС. В то же время рублевый индекс МосБиржи провел большую часть торгового дня в состоянии безыдейной консолидации и закрылся с символическим понижением. Этому способствовало неоднозначное состояние внешнего фона, выразившееся в неоднородной динамике основных фондовых индексов в Европе и фьючерсов на нефть. Стимулом для вечерней стагнации локального рынка послужил праздничный день в США, по причине которого заокеанский рынок заокеанский акций остался закрытым.

В связи с несущественным отклонением индексов МосБиржи и РТС по итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в них осталась неизменной. Ее по-прежнему можно оценить как нейтральную. Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 3,9 п., или 0,3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС. На фоне символического падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением на повышенных оборотах вновь выделились бумаги Магнит (MGNТ RM, -4,96%). Они продолжили отыгрывать новость о том, что основатель торговой сети Сергей Галицкий продал 29,1% ее акций Группе ВТБ. Сделка состоялась с дисконтом к рыночной цене, что подтолкнуло бумаги «Магнита» к новому многолетнему минимуму.

Еще одной неоднозначной новостью остается известие о том, что на базе «Магнита» будет создан новый розничный формат, в рамках которого торговая сеть будет оказывать совместные услуги с банком ВТБ и «Почтой России». В связи со столь смелым и масштабным преобразованием вероятность скорого возобновления роста чистой прибыли торговой сети выглядит весьма туманной.

Акции Новатэк (NVTK RM, -1,15%) заметно подешевели на фоне сообщения о том, что эмитент стал победителем аукциона по продаже газовых активов алмазодобывающей компании Алроса (ALRS RM, +0,10%). Окончательная оценка выгодности состоявшегося приобретения станет известна намного позднее. Напомним, что ранее компания «Роснефть» отказалась от участия в указанных торгах, мотивировав это наличием риска списания существенной части запасов после их приобретения. Итоговая стоимость сделки составит 30,3 млрд руб., что также не вызвало видимого энтузиазма у акционеров алмазодобывающей компании. Это связано с тем, что затянувшаяся продажа непрофильных активов состоялась дешевле их балансовой стоимости.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, -0,96%), Новатэк (NVTK RM, -1,15%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1,39%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -1,07%), ИнтерРао (IRAO RM, -1,86%), FIVE-гдр (FIVE -2,37%).

В акциях ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3,34%) сформировался коррекционный отскок после резкой восьмипроцентной просадки, состоявшейся в минувшую пятницу. Недавняя позитивная техническая картина в указанных бумагах теперь заметно ухудшилась. Они стали жертвой возобновившегося корпоративного противостояния крупнейших акционеров эмитента.

Акции АФК Система (AFKS RM, +1,64%) пользовались спросом на фоне известия о том, что эмитент подписал кредитное соглашение с ПАО Сбербанк на сумму до 105 млрд руб. сроком на 5 лет. Кроме того, АФК Система привлекла целевое финансирование на общую сумму 40 млрд рублей сроком на 180 дней со стороны РФПИ и «Газпромбанка». Состоявшееся привлечение кредитных средств гарантирует, что компания погасит свои обязательства по мировому соглашению с АНК «Башнефть» и НК «Роснефть», а также выплатит годовые дивиденды. Однако это событие можно оценивать как позитивную новость лишь в среднесрочном периоде. В долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация представляется неприятным последствием вынужденной дорогостоящей уступки, которая стала результатом длительного судебного противостояния с «Роснефтью» и «Башнефтью». Продолжением указанных новостей стало сообщение о том, что Арбитражный суд Республики Башкортостан отменил арест принадлежащих «Системе» долей в уставном капитале ПАО «Детский мир» и АО «Башкирская электросетевая компания». Это создает возможность для выставления указанных активов на продажу.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно понижаются в цене в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,3%. Фьючерсы на золото потеряли в стоимости 0,9%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1,1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.