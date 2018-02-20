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До открытия Америки лучше быть вне рынка


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Вчерашний день на фондовых рынках прошел скучно и безыдейно. Торги акциями в Штатах не проводились из-за празднования президентского дня.

В Китае продолжается отмечание нового года, торги не будут проводиться и сегодня.

Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы находятся около нуля после снижения в понедельник на 0,4%, а нефть теряет порядка 0,2% после вчерашнего роста на 0,7%. Вчера нефть в рамках отскока продолжила рост, формальным поводом для чего послужило прозвучавшее в воскресенье заявление премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху о том, что Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить усиления военной мощи Ирана в Сирии. Таким образом, нефть закрепилась выше отметки 65 долларов за баррель, которая теперь будет выступать слабенькой поддержкой.

Сегодня торги на Московской бирже откроются около нуля, может быть в очень легком минусе. Скорее всего, основными индикаторами, за которыми будут следовать российские акции, станет не нефть, а фьючерсы на американские индексы. 

Полагаем, что до открытия американского фондового рынка существенных движений не произойдет, и осторожным инвесторам лучше оставаться без позиций, поскольку ситуация на американском рынке неопределенная. S&P 500 и Dow Jones отыграли половину падения и с технической точки зрения вполне могут как рухнуть вниз, обновив локальный минимум, так и уйти вверх к историческим максимумам. Снизившиеся вчера фьючерсы и необходимость коррекции после недельного роста наводят на «медвежьи» мысли.

В первой половине дня также не ожидаем существенных движений на валютном рынке. За пятницу и понедельник рубль практически не изменился, тем самым сняв перекупленность к доллару и создав техническую возможность для дальнейшего укрепления. Но для реализации потенциала нужны драйверы, например, в виде растущей нефти или повышающихся индексов США.

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