На старте торгов возможно небольшое снижение индексов РФ и ослабление рубля

Активность на рынке была невысокой, поскольку заокеанские трейдеры не проявляли своего внимания по случаю праздника в США. Впрочем, это не означало, что день был без событий.

Менеджмент «Магнита» (-4,96%) постарался объяснить акционерам новую стратегию торговой сети. Предполагается её органическое развитие, что для рынка осталось неясным. Однако самое большое разочарование состояло в том, что заявленная возможная программа обратного выкупа будет составлять лишь $200 млн. Поскольку высокие дивиденды не ожидались, то это был основной момент, с которым связывали возможную коррекцию вверх.

В акциях ГМК «Норникель» (+3,34%) покупатели проявили повышенную активность на информации в СМИ, что структуры В. Потанина предложили за пакет, принадлежащий Crispian, премию выше рыночной цены. «РУСАЛ» также готов выкупить бумаги по цене выше рыночной, что говорит о крайней заинтересованности сторон в наращивании своей доли. Однако позиции «РУСАЛа» остаются слабыми из-за отсутствия доступных средств. В любом случае, если стороны вновь начнут ожесточённую борьбу за компанию, то скупка бумаг будет производиться и со свободного рынка. В самой компании «РУСАЛ» также намечаются перемены. «ОНЭКСИМ» М. Прохорова продал 6% акций компании структуре под контролем В. Вексельберга и Л. Блаватника. В результате сделки у Zonoville Investments с SUAL Partners окажется 26,5% акций «РУСАЛа», то есть блокирующий пакет.

«Россети» (+0,92%), по информации в СМИ, готовы купить блокирующий пакет в ПФК ЦСКА. В целом данное решение будет нейтральным, так как компания долгое время является основным спонсором клуба. Впрочем, улучшение положения команды может потребовать вливания дополнительных средств. «ФСК ЕЭС» (-1,07%) в ближайшие три года потратить на цифровизацию 21,8 млрд рублей, а в последующие пять лет до 50 млрд рублей. И, наконец, «НОВАТЭК» (-1,15%) купил за 30,3 млрд рублей газовые активы «АЛРОСА» (+0,1%).

АФК «Система» (+1,64%) привлекла 105 млрд рублей у Сбербанка (-0,05%) и ещё 40 млрд у РФПИ и «Газпромбанка» для расчётов с «Роснефтью» и «Башнефтью». В целом сам факт согласия кредиторов такого уровня говорит о высоком доверии к компании. В обеспечение кредита Сбербанка были предоставлены бумаги МТС (+0,11%), а для РФПИ и «Газпромбанка» акции «Детского мира» (-0,11%) и АО «БЭСК». Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: НЛМК (+2,45%), ЛСР (+2,25%), ОГК-2 (+1,9%), а также «Уралкалий» (-2,04%), «Интер РАО» (-1,86%), Polymetal (-1,54%).

Для рубля день прошёл весьма спокойно. Ставки МБК говорят о локальном дефиците рублёвой ликвидности. Нефть в понедельник поднялась выше $65 за баррель Brent. Ко всему прочему, в ближайшую неделю рубль будут поддерживать налоговые платежи. Ситуация на внешних рынках была относительно спокойной, так как отсутствовали участники из ряда азиатских стран и США. При сохранении нефти на текущих уровнях у рубля даже есть шансы на небольшое укрепление до конца месяца.

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо негативная. Укрепление доллара давит на сырьевые контракты, фондовые индексы преимущественно снижаются, доходности по облигациям растут. В начале дня можно возможно небольшое снижение по отечественным индексам, а также ослабление рубля. Однако нефть выше $65, предстоящие размещения ОФЗ и грядущие налоговые платежи обезопасят рубль от резких движений.