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Рубль: медленное начало недели


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В связи с праздничным выходным в США активность на валютных рынках развивающихся стран в понедельник была небольшой.

Отметим только южноафриканский ранд, который скорректировался на 0.6% в результате фиксации прибыли после ралли на 3.5% на прошлой неделе. На российском рынке сессия также прошла спокойно: оборот в паре доллар/рубль на ММВБ составил всего 2.4 млрд долл., а ценовая волатильность была довольно ограниченной.

Открывшись на отметке 56.30, до вечера рубль терял в цене, на внутридневном минимуме опустившись до 56.55. В какой-то момент на первый план вышли нефтяные котировки, резко поднявшиеся вверх на новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Вслед за нефтью Brent, по итогам торгов подорожавшей до 65.58 долл./барр. (+1.2% к уровню пятницы), рубль восстановился до 56.3, однако ввиду низкой ликвидности рынка уже поздно вечером растерял достигнутый рост и закрылся в отрицательной зоне на уровне 56.49 относительно доллара (−0.1%). Мы ожидаем, что сегодня с возобновлением торгов в США волатильность усилится.

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