Рынок акций РФ немного снизится, рубль мало изменится в начале дня

Ожидается открытие рынка с понижением порядка 0,2-0,3% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2250, ближайшими поддержками станут уровни 2240 и 2230, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2260 и 2270, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет некоторое ухудшение внешнего фона. Позднее индекс Мосбиржи может перейти в состояние бокового движения около уровня 2250 в ожидании новых значимых внешних сигналов", - добавил он.

В отсутствие яркой динамики нефтяных котировок, торги рублем начнутся сегодня нейтрально, вблизи вчерашних значений, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 55,9-57 рублей, для европейской валюты - 69,4-70,8 рубля, - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые торги в США в понедельник не проводились из-за празднования в стране дня президента.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1%, японский Nikkei 225 снизился на 1%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,1-0,3%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 65,2 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2385 доллара против 1,2406 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций умеренно снизился в понедельник в отсутствие нерезидентов на рынке. Индекс Мосбиржи к закрытию символически снизился на 0,02% - до 2254,92 пункта, индекс РТС опустился на 0,34%, до 1259,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника повысился на 6 копеек - до 56,46 рубля, евро - на 11 копеек, до 70,06 рубля.