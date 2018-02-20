"Новатэк" стал победителем аукциона по продаже газовых активов: нейтрально для акций компании

Цена приобретения по итогам аукциона составила 30.3 млрд руб. (первоначальная цена на аукционе составляла 30 млрд руб). Геотрансгазу принадлежит лицензия на разработку и добычу на лицензионном участке Берегового месторождения, ресурсный потенциал которого составляет 436 млн барр. нефтяного эквивалента (бнэ), согласно российской классификации по состоянию на 31 декабря 2017. В 2017 году там было добыто 1.6 млрд куб м природного газа и 185 тыс т газового конденсата. Уренгойская газовая компании владеет лицензией на право пользования недрами Усть-Ямсовейского лицензионного участка, ресурсный потенциал которого составляет 650 млн бнэ по российской классификации по состоянию на 31 декабря 2017.

Мы считаем, что итог аукциона был ожидаемым, особенно после отказа Роснефти от участия, что ослабило конкуренцию. Хороший момент для акционеров Новатэка - это то, что компания не переплатила и купила актив практически по первоначальной цене на аукционе.

На наш взгляд, у Новатэка есть возможности профинансировать сделку самостоятельно, поскольку он получил FCF в размере 125 млрд руб. в 2017 (по нашим оценкам). Цена приобретения предполагает $0.5/бнэ запасов. Мы считаем эту цену справедливой, особенно учитывая, что на этих активах уже ведется добыча.

Среди самых недавних сделок по покупке лицензий в нефтегазовом секторе можно назвать аукцион по продаже Эргинского месторождения в июле 2017, который выиграла Роснефть, предложив $0.4/бнэ. Мы ожидаем комментариев от компании во время телеконференции 22 февраля относительно того, как новый актив будет встроен в империю Новатэка. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Новатэка.