АФК "Система" привлекает ресурсы для исполнения мирового соглашения: позитивно

Обеспечением по кредиту будут выступать обыкновенные акции МТС. Согласно условиям договора 40 млрд руб. предполагается направить на исполнение обязательств по Мировому соглашению с Башнефтью, Роснефтью и Республикой Башкортостан. По данным Ведомостей, для привлечения первых 40 млрд руб. Система заложит около 11% акций МТС. Остальная сумма может быть использована АФК Система по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств.

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение Роснефти и Системы 26 декабря. По условиям соглашения Система должна выплатить 100 млрд руб. до конца марта 2018 г. Первый платеж в размере 20 млрд руб. уже перечислен. Роснефть 16 февраля направила в суд заявление об отмене части обеспечительных мер и 19 февраля суд отменил арест 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и 52% Детского мира.

Системе за минусом уже осуществленного платежа и привлеченного кредита Сбербанка необходимо аккумулировать 40 млрд руб. для исполнения мирового соглашения с Роснефтью. Беззалоговые средства на 10 млрд руб. Система привлекла 2 февраля за счет размещения облигаций серии 1Р-7. Для погашения остальной задолженности по мировому соглашению Система может использовать имеющиеся запасы денежных средств, либо привлечь кредиты под залог освобождающихся из-под ареста активов. Привлечение ликвидности от Сбербанка и снятие ареста с активов снижает риски для АФК Система.

На 7 марта Система планирует размещение еще одного облигационного займа размером 15 млрд руб. Выпуск облигаций маркетируется со ставкой купона 9,25 - 9,50%, что соответствует доходности к 1,5 годовой оферте 9,46 - 9,73%. Учитывая премию к ОФЗ на уровне 300 -330 б.п. мы считаем выпуск интересным для покупки уже по нижней границе.