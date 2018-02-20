В январе розничные продажи непродуктового сегмента зафиксировали уверенный рост (+3.3% г/г против +2.8% г/г в декабре) при поддержке возросшего спроса на автомобили (+31%). Это позволило общему обороту розничной торговли сохранить темпы прироста (+2.8% г/г против 3.1% г/г) вопреки ожидаемому сезонному замедлению. Рост автокредитования постепенно находит отражения в росте спроса, что может привлечь дополнительное внимание со стороны регулятора.

Динамика заработных плат также продолжила уверенно следовать по восходящей траектории. В январе прирост показателя составил 6.2% г/г, а декабрьское значение было пересмотрено с 4.6% г/г до 6.2% г/г. Одновременно с этим, располагаемые доходы приблизились к положительной зоне (0.0% г/г), исключая разовые выплаты пенсионерам в январе прошлого года.

В целом, низкая инфляция способствует повсеместному росту реальных доходов: заработные платы в равной степени повышались в государственном (+8.8% г/г) и частном (+8.9% г/г) секторах. Однако, в покомпонентной разбивке по-прежнему выделяются сектора-«чемпионы»: в частном секторе основной вклад внесла нефтяная отрасль, в то время как рост зарплат государственного сектора обусловлен индексацией зарплат работников социальной сферы.

В реальном секторе результаты строительства и грузоперевозок рисуют противоречивую картину. В то время как рост грузоперевозок (+0.9% г/г) отражает рост промышленного производства в январе, темпы строительства значительно замедлились, до 0.2% г/г. Такое развитие, вероятно, станет поводом для замедления инвестиций в основной капитал 4к’17 и 1к’18 и станет преградой для роста ВВП, даже в условиях устойчивого потребления.

В этих условиях, Банк России вероятно усилит контроль над динамикой розничного кредитования, чтобы избежать ухудшения качества роста (например, из-за роста кредитного плеча). Однако, это не должно стать поводом для изменения взглядов на ближайшие заседания (SGe: -25 бп 24 марта).