Денежный рынок: отрицательный баланс свободных резервов

Средневзвешенная стоимость однодневного свопа евро/рубль составила 6.56%, снизившись на 26 бп относительно пятницы. Однако следует отметить, что по сравнению с долларовым инструментом своп EURRUB весьма неликвиден: за прошлый месяц средний объем операций по двум инструментам составил 2.9 млрд евро и 15.1 млрд долл. соответственно. Ставки NDF и XCCY вчера повысились всего на 1–2 бп. Процентный своп торговался без изменений. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ снизились в среднем на 10–15 бп, до 6.85%. Ставка RUONIA, несмотря на снижение остальных рублевых ставок овернайт, в пятницу поднялась еще на 13 бп, до 7.21%.

Тем временем баланс средств банков на корсчетах в ЦБ с прошлой среды остается на сравнительно низком уровне в 1.6 трлн руб. Таким образом, по нашим оценкам, в нынешнем периоде усреднения запас свободных резервов стал отрицательным (−50 млрд руб.). Для восстановления баланса корсчетов банки, скорее всего, будут выводить ликвидность с депозитов в ЦБ, общая сумма которых сейчас превышает 3.2 трлн руб. С учетом этого Банк России, вероятно, уменьшит лимит на сегодняшнем аукционе недельных депозитов, спрос на котором, как мы ожидаем, будет ниже, чем на прошлой неделе (тогда он составил 3.05 трлн руб.).