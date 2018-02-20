Рост цен на нефть должен обеспечить "Новатэку" более высокую прибыль за IV квартал

На следующий день менеджмент проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем чистую выручку в объеме $2,9 млрд., EBITDA в $0,98 млрд. и чистую прибыль в $0,8 млрд.

Мы ожидаем довольно высокую EBITDA, на 28% выше уровня 3К17 и на 29% выше уровня 4К16, благодаря сезонно высоким объемам поставок газа и жидких углеводородов при сопутствующем повышении цен на нефть при стабильном рубле. На результатах также позитивно скажется эффект отставания корректировки ставок по экспортной пошлине. Объемы реализации газа также будут солидными за счет некоторого восстановления объемов в декабре благодаря приобретению активов Евротэк и Севернефть-Уренгой, а также запуску проекта "Ямал СПГ".

Мы не ожидаем чрезмерно крупных статей ниже уровня операционных расходов, т. к. обменный курс оставался в целом на уровне предыдущего квартала. Мы полагаем, что свободные денежные потоки компании за 4К17 составили около $700 млн., или около $2,4 млрд. за весь 2017 год, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



