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Прогноз результатов Mail.ru за IV кв: хороший рост выручки и высокая рентабельность


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Mail.ru Group представит отчетность за 4К17 в следующий четверг, 1 марта.

Мы прогнозируем замедление годового роста выручки компании в 4К17 по сравнению с предыдущим кварталом (до 24% против 39%), что в основном связано с нормализацией базы сравнения в сегменте игр. Напомним, что с 4К16 росту выручки Mail.ru Group частично способствовала отмена НДС для онлайн-игр в России.

Мы ожидаем, что отчетность Mail.ru Group отразит высокие темпы роста рекламной выручки (на 26%) и прочей выручки (на 78%) благодаря положительной динамике Delivery Club и началу монетизации Юлы в ноябре. По нашим прогнозам, EBITDA Mail.ru Group в 4К17 увеличилась на 31% (при рентабельности на уровне 39,7%) благодаря высокой выручке и некоторому сокращению маркетинговых расходов по сравнению с 3К17. На этом фоне чистая прибыль должна была вырасти на 65%. 

Если результаты Mail.ru Group окажутся на уровне наших ожиданий, это будет означать, что за 2017 год выручка компании увеличилась на 31,8%, а EBITDA составила 20,63 млрд. руб., что выше прогнозов компании (соответственно 30-31% и 20,5 млрд. руб.). Мы ожидаем, что в ходе телефонной конференции после публикации отчетности Mail.ru Group представит информацию о перспективах 2018 года, о мерах по монетизации социальных сетей, о планах запуска новых игр, а также об операционных показателях таких относительно новых проектов, как Юла и Delivery Club, отмечают стратеги Sberbank Investment Research.


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