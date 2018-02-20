FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Новатэк" купил газовые активы "Алросы": стоимость сделки близка к справедливой оценке активов


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
"Новатэк" назван победителем аукциона по продаже газовых активов Алросы – 100%-х пакетов Геотрансгаза и Уренгойской газовой компании.

Сумма сделки составит 30,3 млрд руб. (538 млн долл.). Как сообщается в пресс-релизе Новатэка, Геотрансгаз владеет лицензией на право пользования недрами Берегового лицензионного участка, суммарный ресурсный потенциал которого составляет 436 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). В 2017 г. на участке было добыто 1,6 млрд куб. м природного газа и 185 тыс. тонн конденсата. Уренгойская газовая компания владеет лицензией на право пользования недрами Усть-Ямсовейского лицензионного участка с суммарным ресурсным потенциалом 650 млн бнэ. 

Геотрансгаз и Уренгойская газовая компания куплены Новатэком по цене, близкой к стартовой цене аукциона (30,3 млрд руб. (538 млн долл.) и 30 млрд руб. (532 млн долл.) соответственно). Это предполагает оценку активов с мультипликатором EV/доказанные + вероятные запасы на уровне 0,5 долл./бнэ (исходя из оценки доказанных и вероятных запасов двух компаний на уровне 140 млрд куб. м газа и 20,1 млн т конденсата, согласно презентации Алросы за ноябрь 2016 г.).

Мы считаем, что стоимость сделки близка к справедливой оценке активов, и не ожидаем, что сделка окажет существенное влияние на акции компании. По нашим оценкам, покупка Геотрансгаза и Уренгойской газовой компании позволит Новатэку увеличить свои доказанные и вероятные запасы примерно на 3,5% и нарастить добычу газа в 2018 г. (без учета доли в проекте Ямал СПГ) на 5,4%, если с марта 2018 г. активы будут консолидированы.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ