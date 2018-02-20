"Новатэк" купил газовые активы "Алросы": стоимость сделки близка к справедливой оценке активов

Сумма сделки составит 30,3 млрд руб. (538 млн долл.). Как сообщается в пресс-релизе Новатэка, Геотрансгаз владеет лицензией на право пользования недрами Берегового лицензионного участка, суммарный ресурсный потенциал которого составляет 436 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). В 2017 г. на участке было добыто 1,6 млрд куб. м природного газа и 185 тыс. тонн конденсата. Уренгойская газовая компания владеет лицензией на право пользования недрами Усть-Ямсовейского лицензионного участка с суммарным ресурсным потенциалом 650 млн бнэ.

Геотрансгаз и Уренгойская газовая компания куплены Новатэком по цене, близкой к стартовой цене аукциона (30,3 млрд руб. (538 млн долл.) и 30 млрд руб. (532 млн долл.) соответственно). Это предполагает оценку активов с мультипликатором EV/доказанные + вероятные запасы на уровне 0,5 долл./бнэ (исходя из оценки доказанных и вероятных запасов двух компаний на уровне 140 млрд куб. м газа и 20,1 млн т конденсата, согласно презентации Алросы за ноябрь 2016 г.).

Мы считаем, что стоимость сделки близка к справедливой оценке активов, и не ожидаем, что сделка окажет существенное влияние на акции компании. По нашим оценкам, покупка Геотрансгаза и Уренгойской газовой компании позволит Новатэку увеличить свои доказанные и вероятные запасы примерно на 3,5% и нарастить добычу газа в 2018 г. (без учета доли в проекте Ямал СПГ) на 5,4%, если с марта 2018 г. активы будут консолидированы.



