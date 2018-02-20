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Мнения аналитиков

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Рубль: риски со стороны доллара ограничены


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 
Рубль продолжает стабильно торговаться с начала торговой пятидневки, демонстрируя небольшой нисходящий уклон после внушительного подъема на минувшей неделе.

Валюты развивающихся стран в целом почувствовали себя менее уверенно, и в сравнении с коллегами из этого сегмента «россиянин» выглядит вполне достойно.

На данном этапе ситуация на мировых рынках не предполагает укрепления российской валюты. Инвесторы опасаются проявления откровенного интереса к риску, нефть немного подавлена из-за роста буровой активности в США, а доллар повсеместно укрепляется, хотя и остается вблизи 3-летих минимумов.

В этих условиях основной тон в паре доллар/рубль задает общая динамика «американца», давление на который несколько ослабло, но темпы и масштабы отката пока не позволяют говорить о полномасштабном и устойчивом восстановлении. Соответственно, риски для нашей валюты в этом плане ограничены, тем более что в качестве частичного противовеса сейчас выступает традиционный налоговый период.

Давление на рубль может усилиться в том случае, если на рынке нефти получит развитие медвежий импульс, а доллар ощутит поддержку на фоне завтрашней публикации январского заседания Федрезерва. Впрочем, учитывая фундаментальную слабость доллара, при таком сценарии его рост вряд ли будет продолжительным, и валюта в очередной раз привлечет продажи на росте.

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