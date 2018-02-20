FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок США: ориентиров для прогноза дальнейших действий пока нет


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 
Зимняя буря миновала. Пока миновала. Сходили вниз, достаточно хорошо откорректировались, затем половину провала фактически одним махом отыграли? И вот теперь-то надо определяться - а что же делать дальше?

Как показала прошедшая неделя, участники рынка все же не очень хотят продолжения распродаж. Их реакция на явно негативные для фондового рынка данные об инфляции хотя и оказалась во многом непредсказуемой, но после некоторого раздумья все же вполне объяснимой. И объяснение это можно описать одной единственной фразой: денег хватит на всех!

Действительно, последние 3 года, а может быть и более, мы видим и продолжение роста котировок на фондовом рынке (и даже с ускорением!), с одной стороны, и повышение доходности по трежерям - с другой. Вроде бы достаточно часто - взаимоисключающие вещи. Теория нам говорит, что деньги ищут «где глубже», то есть где доходней с учетом существующих рисков, и поэтому можно наблюдать постоянный переток денежных средств с фондового рынка на долговой и обратно. Но только не сейчас! Сейчас деньги остаются на фондовом рынке, и, более того, на него приходят все новые деньги, и при этом одновременно новые деньги приходят на долговой рынок. Короче, сначала Бен Бернанке, а затем и Джанет Йеллен так удобрили почву денежными знаками, что «золотые плоды» продолжают расти и расти. И всем хватает. С очень большой вероятностью, эту картину мы будем продолжать наблюдать еще какое-то, вполне возможно, достаточно продолжительное время. 

Что же касается итогов прошедшей недели, то она оказалась лучшей с 2016 года. Все основные американские индексы уверенно выросли от +3,93% по индексу S&P500 до +5.3% по индексу NASDAQ. После этого мощного отскока наверх теперь потери индексов от своих исторических максимумов составляют порядка 5%. Еще одна такая ударная трудовая неделя и мы вновь будем на самом верху.

Лучше всех смотрелись, прежде всего, акции компаний лидеров. Причем во всех секторах. Если же смотреть динамику по секторам, то здесь впереди планеты всей акции технологического сектора. Что, конечно же, не удивительно. Они в среднем за прошедшую неделю подорожали на 4,8%. Чуть меньше (+4,7%), но все равно очень здорово выросли акции промышленного сектора. Но если рост по акциям технологического сектора «размазан» достаточно равномерно, то в промышленном секторе основным драйвером роста были акции ВПК. На фоне росте мировой напряженности и усиления противостояния в Сирии, а также в связи с планируемым расширением оборонного бюджета на 2019 год, акции крупнейших военно-промышленных компаний пользовались неизменным спросом.

Главными лузерами недели были акции коммунальных и электроэнергетических компаний. Они за неделю выросли в среднем «всего» на 2,9%. Однако здесь следует учесть, что и падали они на меньшую величину, нежели все остальные.

Ожидания рынка 20 февраля

Американцы отдохнули, отпраздновали День Президента и теперь с новыми силами возьмутся за… А вот за что возьмутся, пока совершенно не понятно. И пока даже ориентиров для прогноза дальнейших действий нет. Обстановка на рынках абсолютно спокойная и можно даже сказать - расслабленная. Вчера вообще полмира не торговало с учетом того, что в азиатских странах продолжают праздновать Новый год по лунному календарю. Поэтому сегодняшний день, скорее всего, будет похож на «ленивое втягивание в рынок».

Никто никуда спешить не будет, все будут оглядываться по сторонам и глубокомысленно размышлять - а что делать дальше? Не поможет сегодня и макроэкономическая статистика. Макроданные сегодня попросту не выходят, и поэтому придется ждать завтрашнего дня когда появятся данные по PMI. 

Пожалуй, главное событие сегодняшнего дня, которое может хоть как-то взбодрить участников рынка  - это выход квартальной отчетности от 2-х монстров ритейлинга - компаний Wal-Mart Stores (WMT) и Home Depot (HD), которая выйдет еще до начала торгов. Аналитики ждут положительных результатов от обеих и в особенности от Wal-Mart.

Вот пожалуй и все, на что можно посмотреть сегодня. Поэтому ожидания - около нуля, может быть, с небольшими попытками все же сходить чуть пониже. Однако вряд ли эти попытки будут слишком «настырными», и быкам с очень большой вероятностью удастся их сдержать. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ