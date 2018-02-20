Рынок США: ориентиров для прогноза дальнейших действий пока нет

Как показала прошедшая неделя, участники рынка все же не очень хотят продолжения распродаж. Их реакция на явно негативные для фондового рынка данные об инфляции хотя и оказалась во многом непредсказуемой, но после некоторого раздумья все же вполне объяснимой. И объяснение это можно описать одной единственной фразой: денег хватит на всех!

Действительно, последние 3 года, а может быть и более, мы видим и продолжение роста котировок на фондовом рынке (и даже с ускорением!), с одной стороны, и повышение доходности по трежерям - с другой. Вроде бы достаточно часто - взаимоисключающие вещи. Теория нам говорит, что деньги ищут «где глубже», то есть где доходней с учетом существующих рисков, и поэтому можно наблюдать постоянный переток денежных средств с фондового рынка на долговой и обратно. Но только не сейчас! Сейчас деньги остаются на фондовом рынке, и, более того, на него приходят все новые деньги, и при этом одновременно новые деньги приходят на долговой рынок. Короче, сначала Бен Бернанке, а затем и Джанет Йеллен так удобрили почву денежными знаками, что «золотые плоды» продолжают расти и расти. И всем хватает. С очень большой вероятностью, эту картину мы будем продолжать наблюдать еще какое-то, вполне возможно, достаточно продолжительное время.

Что же касается итогов прошедшей недели, то она оказалась лучшей с 2016 года. Все основные американские индексы уверенно выросли от +3,93% по индексу S&P500 до +5.3% по индексу NASDAQ. После этого мощного отскока наверх теперь потери индексов от своих исторических максимумов составляют порядка 5%. Еще одна такая ударная трудовая неделя и мы вновь будем на самом верху.

Лучше всех смотрелись, прежде всего, акции компаний лидеров. Причем во всех секторах. Если же смотреть динамику по секторам, то здесь впереди планеты всей акции технологического сектора. Что, конечно же, не удивительно. Они в среднем за прошедшую неделю подорожали на 4,8%. Чуть меньше (+4,7%), но все равно очень здорово выросли акции промышленного сектора. Но если рост по акциям технологического сектора «размазан» достаточно равномерно, то в промышленном секторе основным драйвером роста были акции ВПК. На фоне росте мировой напряженности и усиления противостояния в Сирии, а также в связи с планируемым расширением оборонного бюджета на 2019 год, акции крупнейших военно-промышленных компаний пользовались неизменным спросом.

Главными лузерами недели были акции коммунальных и электроэнергетических компаний. Они за неделю выросли в среднем «всего» на 2,9%. Однако здесь следует учесть, что и падали они на меньшую величину, нежели все остальные.

Ожидания рынка 20 февраля

Американцы отдохнули, отпраздновали День Президента и теперь с новыми силами возьмутся за… А вот за что возьмутся, пока совершенно не понятно. И пока даже ориентиров для прогноза дальнейших действий нет. Обстановка на рынках абсолютно спокойная и можно даже сказать - расслабленная. Вчера вообще полмира не торговало с учетом того, что в азиатских странах продолжают праздновать Новый год по лунному календарю. Поэтому сегодняшний день, скорее всего, будет похож на «ленивое втягивание в рынок».

Никто никуда спешить не будет, все будут оглядываться по сторонам и глубокомысленно размышлять - а что делать дальше? Не поможет сегодня и макроэкономическая статистика. Макроданные сегодня попросту не выходят, и поэтому придется ждать завтрашнего дня когда появятся данные по PMI.

Пожалуй, главное событие сегодняшнего дня, которое может хоть как-то взбодрить участников рынка - это выход квартальной отчетности от 2-х монстров ритейлинга - компаний Wal-Mart Stores (WMT) и Home Depot (HD), которая выйдет еще до начала торгов. Аналитики ждут положительных результатов от обеих и в особенности от Wal-Mart.

Вот пожалуй и все, на что можно посмотреть сегодня. Поэтому ожидания - около нуля, может быть, с небольшими попытками все же сходить чуть пониже. Однако вряд ли эти попытки будут слишком «настырными», и быкам с очень большой вероятностью удастся их сдержать.