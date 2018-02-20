Макростатистика января: сезон временных позитивных сюрпризов в РФ

Опубликованная Росстатом статистика по потребительскому сектору за январь оказалась очень позитивной – потребительские расходы на продукты питания (2,2% г./г.) и непродовольственные товары (3,3% г./г.) продолжили рост, а реальные доходы населения прекратили падение в годовом выражении (0% г./г.). Впрочем, следует отметить, что последнее связано с исключением из данных единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. (с ее учетом в январе 2017 г. фиксировался рост реальных доходов на 8,8% г./г., а сейчас она пересмотрена до 1,3% г./г.). Если бы не эта корректировка, реальные располагаемые доходы показали бы заметное падение.

... помогло заметно улучшить годовые цифры по доходам января 2018 г

С одной стороны, мы считаем, что исключение единовременных "выбросов" из динамики доходов населения делает годовые цифры более репрезентативными и позволяет сделать данные сопоставимыми (падение доходов в январе 2018 г. было бы обусловлено исключительно эффектом базы). С другой стороны, не исключено, что такой пересмотр был сделан с целью улучшить видимую динамику доходов населения, иначе Росстат еще в прошлом году мог бы опубликовать две оценки (с учетом единовременной выплаты и без нее) или же распределить эффект выплаты на несколько месяцев чтобы сгладить эффект базы. Отметим, что с исключением выплаты пенсионерам динамика доходов за 2017 г. искусственно занижается, что нам кажется не совсем корректным.

При этом котировки Росстата не коснулись потребительских расходов

Интересно отметить, что при этом Росстат оставил без изменения динамику розничного товарооборота и платных услуг населению – а ведь в январе 2017 г. они были поддержаны во многом этой выплатой (тогда оборот розничной торговли резко сократил падение – до -2,3% г./г. с -5,9% г./г. в декабре 2016 г.). С учетом высокой волатильности в сегменте продуктов питания всплеск роста был особенно заметен на сезонно сглаженных данных по непродовольственному товарообороту: +1,2% м./м. против -0,3% м./м. в среднем за 4 кв. 2016 г. После январского "выброса" темпы роста вновь снизились (0,2% м./м. за февраль-декабрь 2017 г.), а в этом январе вновь ускорились до 1,3% м./м. - т.е. на аномально высокую величину. Причины столь высокого роста пока не очевидны (в частности, единовременных выплат не было), но мы полагаем, что такая ситуация временна, в последующие месяцы годовые темпы не покажут заметного ускорения (около 3-4% г./г.).

Химия, металлургия и автомобили поддержали промышленность в январе - надолго ли?

Росстат также раскрыл детальную разбивку промпроизводства по отраслям экономики. Напомним, что после слабых результатов в конце 2017 г. промышленность выросла сразу на 2,9% г./г. Этот рост был поддержан в основном химией (+0,3 п.п. к росту промпроизводства), металлургией (+0,9% п.п.), а также производством транспортных средств (+1,1 п.п.). При этом нефтегазовый сектор, энергетика, производство машин и оборудования не смогли продемонстрировать улучшений. Отметим, что вряд ли стоит считать высокие темпы роста промышленности в январе устойчивыми: объемы производства в январе малы, и их динамика из-за этого особенно волатильна.