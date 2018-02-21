Погоду на нефтяном рынке делают "медведи"

Обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США на этой неделе публикуются с задержкой на день из-за нерабочего понедельника. Сегодня поздно вечером будут представлены показатели от Американского института нефти, завтра - от Минэнерго США. Усредненный рыночный прогноз, составленный по результатам опросов Bloomberg, предполагает рост запасов сырой нефти за неделю к 16 февраля на 2,8-3,0 млн баррелей, запасов бензина - на 1,0-1,5 млн баррелей. С запасами дистиллятов все неоднозначно, вполне возможно, что наблюдения API и EIA опять покажут разную статистику.

В четверг, внутри отчета Минэнерго будут очень интересны показатели по добыче нефти в США – две предыдущие недели демонстрировали превышение исторического рекорда суточной выкачки черного золота. Это четкий «медвежий» сигнал для рынка, его подтверждение может не пустить покупателей выше отметки $65 за баррель Brent в среднесрочной перспективе.

Сегодня с утра сырьевой рынок в «красном». Бочка североморской смеси Brent падает на 1% и стоит $64,62. За баррель техасской нефти WTI предлагают по $61,07 (-1,2%).

Техническая картина подтверждает, что в текущих условиях нужно внимательно следить за областью $63-$63,50 за баррель, при её пробое продажи активизируются дополнительно.