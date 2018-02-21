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Погоду на нефтяном рынке делают "медведи"


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Сырьевой рынок продолжает штормить. Учитывая, что два прошедших дня на этой неделе были скудными на статистику и новости, можно говорить, что основные движения на площадке только начинаются.

Обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США на этой неделе публикуются с задержкой на день из-за нерабочего понедельника. Сегодня поздно вечером будут представлены показатели от Американского института нефти, завтра - от Минэнерго США. Усредненный рыночный прогноз, составленный по результатам опросов Bloomberg, предполагает рост запасов сырой нефти за неделю к 16 февраля на 2,8-3,0 млн баррелей, запасов бензина - на 1,0-1,5 млн баррелей. С запасами дистиллятов все неоднозначно, вполне возможно, что наблюдения API и EIA опять покажут разную статистику. 

В четверг, внутри отчета Минэнерго будут очень интересны показатели по добыче нефти в США – две предыдущие недели демонстрировали превышение исторического рекорда суточной выкачки черного золота. Это четкий «медвежий» сигнал для рынка, его подтверждение может не пустить покупателей выше отметки $65 за баррель Brent в среднесрочной перспективе. 

Сегодня с утра сырьевой рынок в «красном». Бочка североморской смеси Brent падает на 1% и стоит $64,62. За баррель техасской нефти WTI предлагают по $61,07 (-1,2%). 

Техническая картина подтверждает, что в текущих условиях нужно внимательно следить за областью $63-$63,50 за баррель, при её пробое продажи активизируются дополнительно. 

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