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Рост доходности 10-летних казначейских облигаций США продолжает нервировать рынки


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американский индекс широкого рынка S&P 500 во вторник закрылся на отметке 2716,26 пунктов, снизившись на 0,58%, Dow Jones упал на 1%.

Вернувшись после выходного дня, игроки снова сфокусировали свое внимание на росте доходности 10-летних казначейских облигаций, которая по итогам торговой сессии составила 2,891%. Размещенные на аукционах Минфина США двухлетние, трехлетние и шестимесячным векселя ушли по невиданным с 2008 года ставкам. Всего ведомство во вторник разместило ценных бумаг на 179 миллиардов долларов. В свою очередь такой поток  предложений может спровоцировать дальнейший рост доходности  казначейских облигаций, тем самым вызвав еще одну волну распродаж на фондом рынке, так как даже в сравнении с краткосрочными немецкими нотами, которые по-прежнему имеют отрицательную доходность, казначейские облигации США выглядят крайне привлекательно.

Сегодня рынки будут отыгрывать результаты протоколов ФРС. Глобальные инвесторы будут оценивать риторику регулятора по поводу дальнейших планов в отношении монетарной политики, где более быстрыми темпами ее ужесточения в начале февраля были напуганы рынки.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,85%, закрывшись на отметке $65,06 на фоне укрепления доллара на мировом рынке и заявлениях министра энергетики США Дэна Брулетта о перспективах роста увеличения добычи нефти в стране.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $64,15 и $63, сопротивления расположено на $65,85 и $66,80.

Сегодня после завершения торгов (0.30 мск.) будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от API, которые определят направление движения цены "черного золота" в первой половине торговой сессии в четверг. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ждут роста запасов на 3 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2270,12 п., прибавив 0.67%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2253 п., проход которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2282 п. и 2301 п.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает отметка 125750 п. и основной 125300 п. Сопротивления расположены на 127300 и 128100 п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,56, снизившись на 0,18% по отношению к доллару США на фоне роста американской валюты на мировом рынке и снижение нефтяных котировок.

В свою очередь в краткосрочной перспективе поддержку курсу национальной валюты будут оказывать приближение выплат в рамках налогового периода, которые пройдут 26-28 февраля. В это время российские компании будут выплачивать, акцизы, налог на прибыль и НДС.

В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре выступают отметки 56,50 и 55,80. Поддержки расположены на 56 и 55,50.


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