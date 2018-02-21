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В начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
Во вторник было отмечено повышение по индексу РТС. В то время как внешний фон выглядел скорее нейтральным, внимание трейдеров осталось сосредоточенным на отдельных корпоративных историях.

Так, акции Магнита (MGNT) подорожали на 7.9% после уточнения некоторых деталей обновленной корпоративной стратегии. Так, планируется выкуп собственных акций с рынка на $200 млн., критерии эффективности менеджмента будут привязаны к рыночной капитализации, стратегия не будет направлена на экспансию торговых площадей. В заметном плюсе закрылся и Газпром (GAZP, +2.2%), совет директоров которого, как сообщается, 5 марта обсудит перспективы программы выкупа акций. 

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, Варьеганнефтегаз (VJGZ) вырос на 6.4%, ДЭК (DVEC) – на 6.4%, Мотовилихинские заводы (MOTZ) – на 5.4%.

Фондовые индексы США понизились на 0.1% - 1.0%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС. Обстановка на мировых рынках (включая нефтяной) остается нестабильной, американский индекс волатильности VIX вновь превысил 20 пунктов (для сравнения, среднее значение за 2017 год – 11 п.), что отражает низкую готовность инвесторов к принятию риска. 

На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль с закреплением выше отметки 56.5 на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют в преддверии публикации стенограммы январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС (22:00 мск).


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