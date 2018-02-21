Не исключено сползание индекса Мосбиржи к отметкам 2250-2255 пунктов

Ближайшими поддержками станут уровни 2250, 2240 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2270, 2280 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее не исключено дальнейшее сползание индекса МосБиржи в район 2250-2255 п.

Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов. Стоит отметить, что публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США на этой неделе будет перенесена на четверг. Некоторое влияние на завершение торгов в России может оказать вечерняя публикация январской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (18.00 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,67%) и РТС (+0,45%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они закрылись заметно сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на негативное открытие рынка акций США и на внутридневное падение стоимости контрактов на нефть. Это было связано с сильным приростом тяжеловесных акций «Газпрома» и «Магнита», вытянувших российские индексы на позитивную территорию.

В целом же стоит отметить, что в течение четырех последних торговых дней мы наблюдали стабилизацию индексов МосБиржи и РТС в рамках достаточно узких диапазонов. Среднесрочная техническая картина в них остается нейтральной. Это не располагает к покупкам и продажам российских акций широким фронтом. На первый план выходит открытие спекулятивных позиций в отдельных бумагах. Благо, что локальный рынок представляет для этого достаточно много интересных возможностей.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке краткосрочных и среднесрочных перспектив индекса РТС. Несмотря на заметное повышение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-8% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из наиболее заметных событий дня стало резкое утреннее повышение акций «Газпрома» (GAZP RM, +2,18%). К исходу первого часа торгов их прирост составил порядка 4%. Поводом для столь масштабной активизации покупок послужила новость о том, что в повестку дня ближайшего заседания совета директоров эмитента будет включен вопрос о перспективах обратного выкупа акций и ГДР «Газпрома». Ранее зампред правления газовой монополии Андрей Круглов заявлял, что такая возможность маловероятна в течение двух ближайших лет. Поэтому мы не рассчитываем на принятие решения о запуске щедрой программы обратного выкупа акций «Газпрома». Вместе с тем, указанная новость является хорошим поводом для спекулятивной игры в указанных бумагах в срок до 5 марта, когда состоится заочное голосование членов совета директоров.

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +7,93%) сильно повысились скорее по техническим причинам. Вчера они отскочили от своего долгосрочного минимума, частично разгрузив накопившуюся перепроданность. В качестве информационного повода, поддержавшего их коррекционный подъем, выступило сообщение о том, что новый генеральный директор ритейлера Хачатур Помбухчан в минувшую пятницу приобрел 12500 акций «Магнита» на сумму порядка 57 млн руб.

Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ап (SBERP RM, +2,30%), Татнефть-ао (TATN RM, +1,01%), Мегафон (MFON RM, +2,10%), Татнефть-ап (TATNP RM, +3,13%), НМТП (NMTP RM, +3,47%), Мостотрест (MSTT RM, +2,69%).

Акции АФК Система (AFKS RM, -1,69%) растеряли весь свой недавний прирост, состоявшийся по итогам предыдущего торгового дня. Накануне они пользовались спросом в связи с новостями о том, что эмитент сумел привлечь целевое финансирование из двух источников для исполнения обязательств по мировому соглашению с АНК «Башнефть» и НК «Роснефть». Кроме того, стало известно о снятии ареста с принадлежащих «Системе» долей в уставном капитале ПАО «Детский мир» и АО «Башкирская электросетевая компания». Указанные корпоративные события можно было оценивать как позитивные лишь в краткосрочном периоде, поскольку они являются отголоском вынужденной дорогостоящей уступки, предпринятой в результате судебного противостояния с «Роснефтью» и «Башнефтью».

Отметим также вчерашнюю слабость бумаг FIVE-гдр (FIVE RM, -4,81%). В ходе внутридневных распродаж они обновили свой трехнедельный и исторический минимум на Московской бирже. Внутридневной оборот торгов этими бумагами пока несопоставим с акциями «Магнита». Тем не менее, они уже сумели опередить менее ликвидные акции других розничных сетей: М.Видео (MVID RM, -0,27%), Детский Мир (DSKY RM, -0,28%), Лента др (LNTA RM, -1,04%), Дикси (DIXY RM, +0,27%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понижаются в цене в пределах 0,15%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,9%. Фьючерсы на золото потеряли 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0,1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.