Рынок акций РФ откроется в минусе, но повода для паники нет

Конечно, данные результаты можно объяснить ростом доходностей US Treasuries на фоне ожидания публикации протокола заседания регулятора ФРС. Но, на наш взгляд, все намного проще. После обвала в начале февраля на рынке еще долго будет присутствовать страх, и длительного бескоррекционного роста ожидать не следует. Поэтому вчерашнее снижение, произошедшее во второй половине торгов, пока не отменяет краткосрочного восходящего тренда. Но ситуация может стать более напряженной, если и сегодня рынки США упадут. Пока фьючерсы на американские индексы теряют в районе 0,3%.

Сегодня ночью не удержала отметку 65 долларов за баррель нефть. Причиной падения сырья является рост курса доллара к основным мировым валютам. Сейчас «черное золото» теряет около 0,6%, за «бочку» дают 65,70 доллара. Пока о формировании нисходящего тренда на рынке нефти говорить не приходится.

Внешний фон зовет к открытию российского рынка акций на отрицательной территории, потери на открытии составят 0,3-0,5%. Похоже, что силы «быков» иссякли. На такую мысль наводит, прежде всего, слабая динамика лидера российского рынка – акций Сбербанка. Вчера бумаги Сбера очень вяло реагировали на положительный внешний фон, но легко уходили вниз при его ухудшении. В ходе вечерней сессии фьючерсы на акции Сбербанка единственными среди ликвидных фьючерсов закрылись в минусе.

Такая динамика Сбера свидетельствует о слабости российского рынка и, возможно, оттоке капитала с него. В связи с этим, с покупками лучше не спешить и делать их только при четком развороте американских фьючерсов и нефти вверх. Возможно, это произойдет ближе к открытию рынка акций в США.

Три дня рубль торгует без особых изменений к доллару. На графике появилась фигура, напоминающая «голову-плечи», реализация которой уведет котировки российской валюты в район 54,3 руб за доллар. Но это произойдет не сегодня, дешевеющая нефть и рост доллара могут привести к ослаблению рубля копеек на 50.