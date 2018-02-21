Старт торгов в РФ может быть негативным из-за снижения цен на нефть

Основными факторами роста индексов стали корпоративные новости. Бумаги «Газпрома» (+2,18%) отреагировали на информацию о включении вопроса обратного выкупа в повестку дня совета директоров 5 марта. Однако перспективы такой программы весьма туманные, поскольку ещё на недавних днях инвестора в Нью-Йорке и Лондоне руководство компании заявляло о возможности обратного выкупа лишь к 2020 году. К тому же у компании предполагается рост инвестиционных расходов до 2019 года. Соответственно, даже если такая программа будет принята в силу каких-либо причин, то её размер будет незначительным. Акции «Магнита» (+7,93%) всё же отреагировали позитивно на презентацию новой стратегии и перспективы программы обратного выкупа на $200 млн. В бумагах «Мостотрест» (+2,69%) отыгрывали новость о возможной покупке компании А. Ротенбергом у НПФ «Благосостояние». Акции НЛМК (+0,07%) дорожали активно в течение сессии, но к вечеру растеряли свой оптимизм из-за более слабого прогноза на 2018 год, чем рассчитывал рынок. Между тем, в 2017 году прибыль компании по МСФО выросла на 55% до $1,45 млрд, что может означать рост дивидендных выплат. Однако компания сообщила о планах инвестирования до $400 млн в производство в Индии, что ставит под сомнение возможность роста выплат для акционеров. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились НМТП (+3,46%), привилегированные акции «Татнефть» (+3,13%), привилегированные бумаги Сбербанка (+2,3%), «Мегафон» (+2,1%), а также «Мечел» (-1,94%), АФК «Система» (-1,69%), Polymetal (-1,47%), «ФосАгро» (-1,44%).

В течение дня рубль преимущественно слабел на фоне глобального укрепления доллара и слабости котировок нефти. Однако к вечеру нефть частично ликвидировала свои потери. Кроме того, спекулянты начали готовиться к очередным размещениям ОФЗ. В частности, в среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 20 млрд рублей и выпуска 26212 с погашением 19 января 2028 года в объёме 25,914 млрд рублей. Кроме того, ставки межбанковского кредитования говорят о небольшом дефиците краткосрочной рублёвой ликвидности, что можно связать с предстоящими налоговыми платежами. В любом случае, вечернее наступление рубля говорит о вполне устойчивых позициях отечественной валюты, даже на фоне укрепляющегося на глобальном рынке доллара. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,19% до 56,565, а европейская валюта слабела на 0,4% до 69,785.

Торги в США завершились снижением индексов впервые после пяти сессий роста. Основные потери в индексе Dow Jones принесли бумаги розничного гиганта Wal-Mart (-10,18%), который отчитался хуже прогнозов за IV квартал. Qualcomm (-1,33%) намерен увеличить предложение за NXP Semiconductors до $44 млрд. Вновь на настроения инвесторов влиял тот факт, что доходности по американским казначейским обязательствам продолжили расти. На этом фоне распродажи прокатились в защитных бумагах: Verizon (-2,49%), AT&T (-1,0%). В среду будет опубликован протокол заседания ФРС, который позволит уточнить степень убеждённости членов комитета по операциям на открытом рынке относительно необходимости активного повышения ставки. Однако и без ФРС в текущем году ожидается увеличение предложения казначейских обязательств, что приведёт к росту ставок. По итогам дня DJIA упал на 1,01% до 24964,75 п., а S&P 500 снизился на 0,58% до 2716,26 п.

Снижение индексов в США не смутило азиатских инвесторов, которые сосредоточились на укреплении доллара. Иена ослабла до 107,8 за доллар, что обеспечило бумаги японских экспортёров поддержкой. Предварительный PMI в производственной сфере Японии снизился в феврале до 54,0 с 54,8 в январе. Впрочем, торги на азиатских площадках проходили весьма волатильно. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась возле 2,9%, а вот по 2-х летним подросла до 2,26%, что является максимумом с 2008 года. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 21902,33 п. (-0,10%), Hang Seng – 31215,90 п. (+1,11%).

Укрепление доллара оказывает давление на сырьевые контракты. Кроме того, предыдущие три недели показали рост запасов в США, а также увеличение американского производства до рекордных 10,27 млн бар. нефти в сутки. С другой стороны, ещё накануне генеральный секретарь OPEC Мохаммед Баркиндо заявлял о том, что соглашение по ограничению добычи OPEC+ соблюдается на 133%. Министр нефти ОАЭ говорил о том, что производители готовы продолжить сотрудничество за рамки 2018 года. И немного о золоте. Рост доходностей по казначейским обязательствам США пока не приводит к резкому падению котировок золота. Напротив, разговоры об ускорении инфляции, а также существенному увеличению бюджетного дефицита в США подрывают доверие к американскому доллару. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 3,3 тонн до 827,79 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $64,68 (-0,87%), WTI – $61,12 (-1,08%), золото – $1329,2 (-0,15%), медь – $6999,7 (-0,49%), никель – $13555 (-0,40%), палладий – $1025,5 (-0,16%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 89,74. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,232 (-0,15%), GBP/USD – $1,398 (-0,13%), USD/JPY – 107,78 (+0,43%).

Ситуация на внешних рынках перед открытием торгов в России слабо негативная. Доллар продолжает укрепляться, нефть незначительно дешевеет, а индексы в Азии проводят волатильные торги. Вероятно, что в начале дня российские индексы будут торговаться в минусе. В среду отчитается по МСФО «НОВАТЭК» за 2017 год и IV квартал.