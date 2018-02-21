Минфин без проблем разместит заявленный рекордный объем ОФЗ

Помимо 20 млрд руб. в серии 25083 (дек.21) Минфин выбрал доступные к размещению остатки бумаги 26212 (янв.28) в размере 25.9 млрд.

По мере приближения доходностей ОФЗ к середине целевого диапазона ключевой ставки ЦБ (6.5%), покупатели охлаждают пыл. После безынициативного понедельника во вторник сегмент ОФЗ подвергся коррекции: доходности вдоль всей кривой подросли в среднем по 2-3 бп. Хуже рынка – 3.5-летняя 26217 (+4 бп) и аукционная 26212 (+3 бп).

Тем не менее, с учётом стабильно низкой инфляции и сохраняющихся высоких реальных процентных ставок, у российского рублёвого долга остаётся потенциал для укрепления и привлекательность для нерезидентов. Полагаем, Минфин без проблем разместит полностью даже заявленный рекордный объём, не предлагая более 2 бп премии по доходности к закрытию вторника по ценам отсечения.



