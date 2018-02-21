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Рубль: устойчивость к давлению


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Индекс доллара вчера поднялся на 0,7% вследствие роста реальной и номинальной краткосрочной доходности казначейских обязательств США, причиной которого послужили опасения участников рынка в связи с предстоящим размещением UST (на этой неделе Минфин США проведет аукцион облигаций на сумму 250 млрд долл.).

На наш взгляд, отчасти восстановление доллара также носило технический характер после недавнего падения, когда индекс опустился ниже 88,5, обновив минимум за период с начала года. В связи с этим мы полагаем, что если в ближайшие дни индекс доллара не поднимется выше 90,5, то понижательное давление на него может возобновиться. Рост доходностей UST в сочетании с более слабыми, чем ожидалось, финансовыми показателями американских компаний, вызвало снижение фондовых котировок: индекс S&P500 вчера опустился на 0,6%. Это, в свою очередь, привело к ухудшению аппетита к риску развивающихся стран, валюты которых ослабли на 0,5–0,6%. Худший результат показала турецкая лира, потерявшая 1,0%.

Рубль, наоборот, смотрелся сильнее валют других развивающихся стран, закрывшись без изменений на отметке 56,51 относительно доллара. В первую очередь опережающая динамика рубля была обусловлена увеличением продаж иностранной валюты экспортерами перед уплатой налогов, срок которой наступает на следующей неделе. Однако вечером к локальным продавцам присоединились иностранные инвесторы, которые, вероятно, аккумулировали рублевую ликвидность перед предстоящими сегодня аукционами ОФЗ. Тем временем цена Brent частично отыграла снижение первой половины дня, но в итоге все равно опустилась на 0,8% (до 65,13 долл./барр.).

Сегодня будут опубликованы индексы PMI Японии, еврозоны и США. Также ожидается выступление главы Банка Англии Марка Карни с докладом в Бюджетном комитете Парламента, а член ФРС США Патрик Харкер представит прогноз экономического развития. Однако основное внимание инвесторов сосредоточено на публикации протокола январского заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. 

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