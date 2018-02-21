Рубль: устойчивость к давлению

На наш взгляд, отчасти восстановление доллара также носило технический характер после недавнего падения, когда индекс опустился ниже 88,5, обновив минимум за период с начала года. В связи с этим мы полагаем, что если в ближайшие дни индекс доллара не поднимется выше 90,5, то понижательное давление на него может возобновиться. Рост доходностей UST в сочетании с более слабыми, чем ожидалось, финансовыми показателями американских компаний, вызвало снижение фондовых котировок: индекс S&P500 вчера опустился на 0,6%. Это, в свою очередь, привело к ухудшению аппетита к риску развивающихся стран, валюты которых ослабли на 0,5–0,6%. Худший результат показала турецкая лира, потерявшая 1,0%.

Рубль, наоборот, смотрелся сильнее валют других развивающихся стран, закрывшись без изменений на отметке 56,51 относительно доллара. В первую очередь опережающая динамика рубля была обусловлена увеличением продаж иностранной валюты экспортерами перед уплатой налогов, срок которой наступает на следующей неделе. Однако вечером к локальным продавцам присоединились иностранные инвесторы, которые, вероятно, аккумулировали рублевую ликвидность перед предстоящими сегодня аукционами ОФЗ. Тем временем цена Brent частично отыграла снижение первой половины дня, но в итоге все равно опустилась на 0,8% (до 65,13 долл./барр.).

Сегодня будут опубликованы индексы PMI Японии, еврозоны и США. Также ожидается выступление главы Банка Англии Марка Карни с докладом в Бюджетном комитете Парламента, а член ФРС США Патрик Харкер представит прогноз экономического развития. Однако основное внимание инвесторов сосредоточено на публикации протокола январского заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке.