Рынок акций РФ и рубль умеренно снизятся вслед за нефтью

"Российские "медведи" будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где нефть мраки Brent отступила в район 64,7 доллара за баррель. Поводом же к снижению "черного золота" стало ожидание дальнейшего роста запасов и добычи в Штатах. Также продажам будет способствовать динамика внешних фондовых площадок", - комментирует Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

Утренняя коррекция нефтяных цен может привести к умеренному снижению котировок российских акций на открытии рынка, также отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2245-2295 пунктов, по индексу РТС - 1250-1280 пунктов, прогнозирует он.

"Серьезную поддержку рублю продолжают оказывать приближающийся пик налоговых выплат и активная продажа выручки экспортерами. Однако утренняя коррекция котировок "черного золота" может оказать давление на рубль, прежде всего, против доллара, который продолжает восстанавливаться против других основных валют и валют стран с формирующимися рынками. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 56-57,1 рубля, для европейской валюты - 69,1-70,5 рубля", - говорит аналитик.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США во вторник снизились на фоне роста доходности казначейских облигаций США и на ожиданиях публикации протокола последнего заседания ФРС.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс Dow Jones снижался на 0,06%, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,02%, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,14%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пределах 0,03-2,81%: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,03%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,21%. Биржи Китая закрыты на время праздников.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,77 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,74% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2325 доллара против 1,2336 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос во вторник на противоречивом внешнем фоне, индексам помог рост бумаг ряда "голубых фишек".

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,67% - до 2270,12 пункта, индекс РТС - на 0,45%, до 1264,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника повысился на 11 копеек, до 56,57 рубля, евро снизился на 28 копеек, до 69,979 рубля, следует из данных Московской биржи.