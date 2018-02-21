Денежный рынок: разнонаправленная динамика ставок

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа опустилась на 30 бп (до 6,36%), а во второй половине дня ставка на межбанке почти достигла уровня бида Банка России (закрытие произошло на отметке 5,00%). Ставки NDF на отрезке от 6 месяцев и дальше снизились на 3–5 бп. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вниз на 2–4 бп, ставки процентных свопов опустились в среднем на 3–5 бп. Короткие рублевые ставки, наоборот, продолжили расти. Стоимость однодневного репо под залог ОФЗ повысилась в среднем на 10–15 бп, восстановившись до 7,0%.

Ставка RUONIA в понедельник выросла на 7 бп, до 7,28%. В результате, спред между RUONIA и ключевой ставкой ЦБ расширился до −22 бп, самого высокого уровня за период с декабря прошлого года. Повышение спроса на однодневную ликвидность объясняется потребностью банков в средствах с целью восполнения баланса корсчетов и подготовки к периоду уплаты налогов, который начинается на следующей неделе.

В этих условиях спрос на инструменты стерилизации ликвидности ожидаемо снизился. На очередном аукционе недельных депозитов Банк России уменьшил лимит до 2,8 трлн руб. (−0,6 трлн руб.), а заявок от банков поступило на 2,18 трлн руб. против 3,05 трлн руб. на прошлой неделе. Средневзвешенная ставка оказалась почти такой же, как на предыдущем аукционе: 7,44% (−1 бп). После расчетов по аукциону, которые состоятся сегодня, высвободившаяся ликвидность, как мы ожидаем, поступит на корсчета. На аукционе 3-месячных купонных облигаций Банка России из предложенных регулятором 249 млрд руб. банки купили бумаг всего на 13,3 млрд руб.