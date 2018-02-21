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Ожидания по прибыли компаний из S&P 500 за год выросли со $130 почти до $160


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
Фондовый рынок самой крупной экономики мира во вторник снизился после отчётности Walmart. Индекс S&P упал на 0,6% - до 2716,26 из-за влияния отчётности на ожидания по ставке, и Dow 30 - на 1,0%, до 24964,75 пункта, так как зависит от Walmart сильнее.

Золото дешевело до $1327,97 за унцию на уменьшении опасений инфляции в рознице. Нефть Брент пыталась быть около $65 на планах продлить ОПЕК+ и в то же время падала ниже на более умеренных прогнозах по запасам бензина. Доходность трежерис держалась около 2,9% после крупных аукционов по первичному размещению, и пара евро/доллар падала к 1,233, от спроса на безопасные активы.

В отчётности Walmart (Nyse: WMT, -10% в район $94) говорилось о замедлении роста онлайн-торговли в праздничный квартал до +23% в год, по сравнению с +50% тремя месяцами ранее, хотя по итогам финансового года компания прогнозирует рост на +40%, и общие сопоставимые продажи в Америке выросли 14-й квартал подряд. 

В качестве парного трейда к Walmart рассматривался FAANG помимо Facebook и Apple. Amazon (Nasdaq: AMZN) вырос на +1,9% до $1472, по итогам дневной и вечерней сессий, так как онлайн-продажи у него бьют рекорды, в том числе, благодаря опережающим долгосрочным вложениям в разработку брендовых устройств. Alphabet (Nasdaq: GOOG) повысился на +0,7% до $1102,46 из-за ожиданий расширения спроса на онлайн-рекламу. Рост FAANG помимо Facebook и Apple обусловлен ожиданиями расширения бюджетов на развитие, IT и рекламу при торможении онлайн-ритейла. 

Microsoft (Nasdaq: MSFT) увеличился в цене на +0,8% - до $92,77 к завершению овернайт на фоне успехов в борьбе за кибербезопасность, потому что обновления Office усложнили нелицензированное использование.  

В секторальном срезе, ценные бумаги производителей полупроводников, компьютерной памяти, процессоров и видеокарт выросли на фоне подтверждённого спроса на блокчейн как прорывную финансовую технологию.

График
График

В ближайшее время на биржу будет влиять целый ряд факторов повышения капитализации. Во-первых, резкое ускорение ожиданий улучшения финансовых результатов больших международных холдингов: прибыль,  ожидаемая  по бумагам S&P 500 в течение года, выросла за год со $130 до $160, в последнее время рост ожиданий идёт по экспоненте, с начала этого года произошёл резкий скачок от снижения налогов. Во-вторых, снижение налогов в крупнейшей экономике мира без особого уменьшения государственных расходов: при ставке налога 20% экономика выглядит как в начале свершений, в 1935 году, когда часть прогрессивной шкалы была установлена на уровне 15% (правда, тогда налоги только начинали повышать). В-третьих, крупные слияния и поглощения, например, из заметных сделок, часть сети аптек Rite Aid, которая останется после сделки с Albertsons, будет выкуплена Walgreens Boot Alliance (Nyse: WBA, котировка около $70,91 за акцию).

График
График

В-четвёртых, по-прежнему негативные реальные процентные ставки ФРС, если смотреть на ставку по федеральным фондам минус рост базового ИПЦ. В-пятых, доходности защищённых от инфляции бондов США в приемлемом диапазоне.

График
График

Все эти обстоятельства формируют ожидания устойчивого и предсказуемого повышения фондовых бирж стран с развитой экономикой по +14%-+17% в год.

В политической сфере США, Дональд Трамп одобрил участие Митта Ромни в избирательной кампании в сенат от штата Юта. Из макроэкономики, в среду выйдут протоколы ФРС, статистика по вторичным продажам жилья, от которой ждут увеличения до 5,61 млн домов в год с 5,57 млн домов в год.

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