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Российская валюта находится между двух огней


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Дальнейший рост доходности американких долговых бумаг подогревает интерес к доллару.

Уже четвертую сессию подряд USD плавно отыгрывает позиции в паре с EUR, реагируя на немалое количество позитивных факторов. Опубликованные данные по экономике Евросоюза демонстрируют разнонаправленность, что может указывать на замедление темпов роста, и этот факт, несомненно, сыграл на руку американской валюте. Сегодня днем ожидается новая порция статистики: на этот раз европейские агентства отчитаются о национальных PMI, а затем и по сводным индексам для всего ЕС. Однако, опираясь на уже полученные сведения, можно сделать вывод, что показатели не принесут позитив для евро.

Важным событием текущего дня, хотя скорее ночи, станет публикация протокола январского заседания ФРС. В 22:00 мск Федрезерв предоставит отчет, после чего рынку предстоит оценить риторику ведомства, так как существуют некоторые опасения, что обновленный состав ФРС окажется более решительным в сфере темпа повышения ставок. Размещение казначейских бумаг США накануне продемонстрировало меньшее отношение спроса к предложению, чем обычно, таким образом, показывая, что инвесторы ждут еще более высоких доходностей, что в свою очередь будет толкать доллар наверх к новым уровням. Краткосрочные ориентиры по EURUSD 1.225-1.240.

Российская валюта находится «между двух огней»: локальные факторы роста противостоят негативному внешнему фону

В силу укрепления доллара, рубль немного ослабевает на торговых площадках, что соответствует тенденции большинства ЕМов. Коррекция на энергетическом рынке также не обошла стороной российскую валюту, однако сам факт снижения цен на нефть во многом связан с динамикой «американца».

С другой стороны, внутренние драйверы пока не дают рублю упасть ниже уровня 57. Период налоговых выплат продлится до середины следующей недели, с пиком в понедельник (НДС, НДПИ, акцизные платежи), поддерживая спрос на национальную валюту. Кроме того, сегодня состоится размещение новых выпусков ОФЗ, что также создаст потребность к покупке рубля. Краткосрочные ориентиры по USDRUB 56-57.

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