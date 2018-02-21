НЛМК: в ожидании расследования США по импорту стали

Выручка повысилась на 10% кв./кв. до 2,8 млрд долл. за счет роста цен реализации, а также объемов продаж (+3% кв./кв.), EBITDA возросла на 21% кв./кв. до 786 млн долл., рентабельность по EBITDA - на 2,5 п.п. до 27,9% за счет расширения ценового спреда металлопродукция-сырье, прежде всего, в сегменте "листовой прокат" (EBITDA сегмента "сортовой прокат" и американского и европейского дивизионов, напротив, снижалась (- 24% кв./кв.) из-за сужения ценовых спредов продукция-лом и продукция-слябы, соответственно), несмотря на ухудшение ассортимента продаж (увеличение доли полуфабрикатов).

Операционный поток сократился на 28% кв./кв. до 476 млн долл. в результате инвестиций в оборотный капитал (190 млн долл., из-за роста цен и накопления запасов в портах).

Капвложения в 4 кв. выросли более чем вдвое кв./кв. до 266 млн долл., и за 2017 г. составили 592 млн долл. В 2018 г. капзатраты планируются на уровне 700-750 млн долл., их рост, также как и в 4 кв. 2017 г., связан с начавшимся ремонтом доменной печи №6.

Долговая нагрузка остается на низком уровне 0,35х Чистый долг/EBITDA. Накопленные денежные средства 1,36 млрд долл. покрывают долг вплоть до 2023 г.

На телеконференции компания прокомментировала ряд интересных моментов: 1) расследование США о влиянии на нацбезопасность импорта стали (на рассмотрение Президента США вынесено предложение о введении тарифов (24-53%) или квот (63%) на импорт) может затронуть поставки слябов НЛМК из РФ (1,5-1,6 млн т), компания (в случае принятия решения в отношении слябов) рассматривает разные варианты, среди которых закупка слябов в США или в странах, на которые не будут распространяться тарифы или квоты; разница стоимости тонны слябов, закупаемых локально и транспортируемых из РФ, по оценкам НЛМК, составляет всего 20 долл., при этом для компании важна именно бесперебойность поставок слябов, которая обеспечивается из РФ, и 2) НЛМК рассматривает создание активов по производству электротехнической стали в Индии (согласно СМИ, затраты могут составить 100-400 млн долл.), в 2017 г. ~25% трансформаторной стали НЛМК было экспортировано в Индию.

NLMKRU 23 и 24 торгуются с YTM 4,08% и 4,23%, соответственно, повысившись в доходности на 30-50 б.п. с начала года. Учитывая рост доходностей UST, вслед за которым сейчас происходит сдвиг вверх суверенной кривой РФ (Russia 23 с начала года поднялась на 52 б.п. до YTM 3,68%), пока российские корпоративные бонды не выглядят привлекательными для покупки (коррекция может продолжиться до апреля).