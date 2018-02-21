Walmart устроил на рынке большую распродажу

Но они этим решили не ограничиваться, и негативный настрой, заданный выходом, мягко говоря, не очень хорошей квартальной отчетности Walmart еще до начала торгов перекинулся на весь остальной рынок.

Рынок, правда, пытался сопротивляться. Особенно упорное сопротивление оказали акции компаний технологического сектора, который в конце концов единственный из всех экономических секторов оказался по итогам дня в небольшом плюсе (+0,2%). Лучшими же в технологическом секторе уже привычно были акции полупроводниковых компаний и прежде всего Applied Materials (AMAT, +2,96%), Lam Research (LRCX, +2,94%) и KLA-Tencor(KLAC, +2,82%). А в остальном… Картина, честно говоря, выглядела тускленько. Хотя вроде бы большую часть торгов индексы и старались держаться вблизи нулевых отметок, но удержаться до конца дня на приемлемых уровнях они не смогли и завершили торги на отрицательной территории. Даже индекс NASDAQ. Но более всего обидно за индекс DJIA-30, который вновь опустился ниже психологически значимой отметки в 25 000 пунктов. Ох уж этот Walmart! Декоративная смена названия этой компании (с Wal-Mart Stores на Walmart inc.) не спасла ее от худших результатов с 2015 года.

Вот кого однозначно позитивно можно выделить по итогам вчерашних (да не только вчерашних, но и 3-х предыдущих!) дней, так это акции сети ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (CMG, +3,91%). После смены исполнительного директора на прошлой неделе инвесторы начали массово возвращаться в эти акции, и за последние 4 дня они выросли уже почти на 27%.

Также можно порадоваться и за акции одного из лидеров биотехнологического сектора - компании Gilead Sciences (GILD, +0,3%), которые на общем фоне распродажи отказались это делать. Причиной тому явилось судебное решение по патентному спору между GILD и Merck (MRK, -2,33%) в пользу первой. Цена вопроса - 2,5 млрд долларов. Согласитесь, неплохая прибавка к «инвестиционной пенсии».

Ожидания рынка 21 февраля

Итоги вчерашних торгов наверняка внесли смятение в умы многих инвесторов. Ничто не предвещало беды. Но массовая распродажа акций Walmart и нахлынувший в связи с этим на рынок массовый негатив оказался во многом неожиданным. И это плохое настроение участников рынка, проявившееся особенно ярко в самом конце торгов, перекинулось и на день сегодняшний. К тому же если вчера еще держалась нефть, то сегодня она решила не стоять в стороне и начать спускаться «с горки» вместе со всеми остальными. Промышленные металлы также с утра сегодня дружно ушли в минус.

Конечно, во многом столь дружное «соскальзывание» на мировых товарных рынках спровоцировало укрепление доллара. Индекс американской валюты за последние сутки укрепился еще на 1% и сейчас чисто техническая картина по индексу доллара очень напоминает хорошо узнаваемую разворотную графическую фигуру «двойное дно». А если это так, то это явно не есть хорошо для всех без исключения товарных рынков.

Но негатив, идущий с товарных рынков - это еще полбеды. Фондовые рынки сегодня также неровно дышат. К счастью, Китай продолжает гулять свой Новый год и ему пока все равно, что происходит во всем остальном мире. Что же касается Европы, то торги там начались сразу же на отрицательной территории, и после полудня мы наблюдаем слабопонижательный тренд, не сулящий пока ничего хорошего.

Аналогично европейским индексам «болтаются» в красной зоне и фьючерсы на основные американские индексы. Потери, конечно, не велики - в пределах 0,1%, но, как говорится, еще не вечер. И пока, к сожалению, не вполне понятно, что может взбодрить рынки. Значимой квартальной отчетности сегодня не будет, и поэтому вся надежда на макроданные. И даже скорее не на PMI composite и объемы продаж домов на вторичном рынке (здесь, как всегда, все будет хорошо), а на выход «минуток» в 22-00 мск. Есть некоторая надежда, что в выходящих протоколах с последнего заседания FOMC ФРС США участники рынка увидят, что ФРС во главе с новым своим председателем Джеромом Пауэллом все же не будет спешить с повышением процентных ставок.

Поэтому ожидать сегодня каких-либо сильных движений до выхода «минуток» в 10 часов вечера по Москве точно не стоит. Участники рынка будут тихо, как мышки, сидеть в своих норках и ждать сигналов. А вот какой сигнал захотят увидеть участники рынка от ФРС - неизвестно. Шансы пойти вверх или вниз сейчас приблизительно равны. Ну может быть все же чуть-чуть перевешивает бычий настрой. Но этот перевес совершенно незначителен и в любой момент может сдвинуться в противоположную сторону. Так что не расслабляемся и ждем… Вот только чего?