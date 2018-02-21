В феврале ожидаются рекордные выплаты по НДПИ

В марте компании выплатят налог на прибыль по итогам 2017 года, при этом объем покупки валюты Минфином уменьшится по сравнению с февралем. Поэтому наш целевой уровень 55 руб. за доллар по итогам 1К18 выглядит вполне реалистичным.

В следующий понедельник наступает крайний срок очередных выплат по НДПИ, объем которых, как ожидается, будет рекордным - около 480 млрд. руб. Так как текущая рабочая неделя в России короче, чем обычно (в пятницу празднуется День защитника Отечества), мы полагаем, что экспортеры неизбежно увеличат продажи валюты. Таким образом, если глобальное восприятие рисков будет благоприятным, на наш взгляд, у рубля есть хорошие шансы опередить и доллар, и сопоставимые валюты развивающихся стран. Доллар может упасть до 56 руб.

После НДПИ, НДС и акцизов наступает черед частичной выплаты налога на прибыль (28 февраля). Этот платеж в меньшей степени влияет на курс рубля. Доля экспортеров, выплачивающих этот налог 28 февраля - около 40%. Напомним, что в целях уплаты НДПИ за основу берется средний курс рубля за месяц, то есть необходимость продажи валюты для уплаты НДПИ у экспортеров в данном случае выше, чем в случае прочих налогов, т. к. возникают валютные риски. Хотя в силу сезонных факторов этот налог составит всего лишь приблизительно 110 млрд. руб., он, тем не менее, тоже вносит свой вклад в ситуацию.

В марте, когда наступит срок выплаты налога на прибыль по итогам года, будет другая ситуация. На данный момент мы ожидаем, что объем платежей будет сопоставим с уровнем марта 2017 года и составит около 640 млрд. руб. Прибыль российских компаний в 2017 году почти не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Около 40% совокупных выплат по налогу на прибыль обеспечат основные экспортные отрасли (нефтегазовый сектор, горно-металлургические предприятия и химическая промышленность).

Что касается мартовских выплат по НДПИ, то их совокупный объем, по нашим оценкам, должен сократиться до 400 млрд. руб. Такие ожидания обусловлены февральским снижением цен на нефть, а также календарным фактором - в феврале сравнительно мало рабочих дней, поэтому объемы добычи тоже будут меньше.

Впрочем, совокупный спрос на иностранную валюту со стороны Минфина в марте также должен сократиться, возможно, до $4,5 млрд. (в феврале это ведомство купило иностранной валюты на общую сумму $5,3 млрд.). Чистое предложение валюты со стороны Минфина в предстоящем месяце, по нашему мнению, должно увеличиться по сравнению с февралем приблизительно на $3,8 млрд. Вероятно, это поможет паре USD/RUB приблизиться к отметке 55,00 - нашему целевому уровню на конец 1К18. Впрочем, на ситуацию, бесспорно, повлияют и другие факторы, в том числе мартовские президентские выборы и внешние риски в целом, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



