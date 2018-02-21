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Цены на золото могут опуститься до уровней чуть выше $1 320 за унцию


Commodities / Рынки
#Михаил Шейбе
Михаил Шейбе
стратег Sberbank Investment Research
 
Цены на золото продолжают снижаться на фоне укрепления доллара, ожидается дальнейшая коррекция.

Вчера золото подешевело приблизительно на $10 и днем торги проходили в середине диапазона $1 335-1 340 за унцию. Давление на рынок золота оказывало продолжающееся укрепление доллара США. Вчера во второй половине сессии и сегодня утром курс доллара вырос еще больше: индекс DXY превысил отметку 90, а пара EUR/USD опустилась ниже 1,23. В результате котировки золота вплотную приблизились к $1 325 за унцию. Важно отметить, что вчерашнее снижение доходности гособлигаций США не оказало поддержки ценам на золото, и определяющим фактором остался курс доллара. На "ночной" сессии доходность казначейских обязательств начала повышаться (что также является поддерживающим фактором для доллара и негативным для золота) после новой волны аукционов по размещению американских госбумаг (на текущей неделе планируется разместить гособлигации совокупным объемом $258 млрд.). Таким образом Минфин США предполагает покрыть бюджетный дефицит, который, скорее всего, вырастет из-за налоговой реформы и увеличения запланированных расходов. Наши аналитики валютного рынка отмечают, что хотя в среднесрочной перспективе евро выглядит неплохо, у него есть определенные проблемы. Один из факторов риска может проявиться 4 марта. В этот день в Италии состоятся выборы, а в Германии партия социал-демократов объявит о том, будет ли она вступать в коалицию с канцлером Ангелой Меркель.

Сегодня инвесторы ждут выхода февральских индексов PMI для стран еврозоны (в 12:00), а еще более важным событием станет публикация протокола последнего заседания ФРС (в 22:00), состоявшегося 31 января (на нем в последний раз председательствовала Джанет Йеллен и было принято решение оставить ставку без изменений на уровне 1,50%). Протокол январского заседания ФРС может спровоцировать повышение доходности десятилетних гособлигаций США до 3,0% (последний раз этот уровень был зафиксирован в 2013 году), что окажет поддержку доллару. Прорыв парой EUR/USD уровня поддержки 1,2315 откроет дорогу к отметке 1,23, и в результате цены на золото во второй половине дня могут опуститься до уровней чуть выше $1 320 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.


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