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Рост рынка электромобилей вызовет дефицит кобальта в мире после 2020 года


Commodities / Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Apple может начать покупать кобальт напрямую у горнодобывающих компаний для получения гарантий, поставок этого сырья в необходимых для производства объемах.

Данное решение компании обусловлено растущим спросом на кобальт. Цены на него за 2017 год поднялись более чем вдвое — с $32,750 до $75,250 за тонну, но предложение все равно не поспевает за спросом.

Главными драйверами спроса выступают производители электрических аккумуляторов, а главным потребителем стал Китай. За последние десять лет потребление кобальта в этой стране выросло в шесть раз из-за производства электротехники для всего мира. Причем к 2030-му возможен десятикратный рост продаж электромобилей. По нашему прогнозу, после 2020 года может возникнуть дефицит кобальта в мире, что приведет к перебоям с его поставками и росту цен.

Производители аккумуляторов будут искать технологии производства, при которых кобальта требуется меньше, но вряд ли найдут, потому что более чем за 10 лет подобных решений так и не появилось. В настоящее время технологии с применением кобальта активно используют Tesla и GM — лидеры рынка электромобилей. Для производства одного аккумулятора Tesla требуется 15 кг кобальта, а GM — 35 кг. 

На волне повышения спроса открываются новые шахты по добыче кобальта в Австралии и США, а в Конго два новых месторождения заработают в период 2018-2019-го. Хотя кобальт и не относится к редким металлам, 50% его мировых запасов находится в Конго. В этой стране последние пять лет продолжается политический кризис, что вынуждает часть предприятий уходить в тень. Владельцы кобальтовых шахт, находящихся в теневой зоне экономики, наживаются на производителях электроаккумуляторов. Вышеперечисленные факторы доказывают, что на цены на кобальт в ближайшие несколько лет будут активно двигаться вверх.

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