Драгметаллы торгуются разнонаправленно на фоне растущего доллара США

В январе 2018 г. ЦБ РФ закупил 18,7 тонны золота, повысив золотой запас до 1856,9 тонн, что составляет 17,9% от всех международных резервов. Пробирная палата РФ в 2017 г. заклеймила 59,7 тонны золотых ювелирных изделий, что на 12% больше, чем в 2016 г. Доля импортных золотых ювелирных изделий составила 3,6%. Также Пробирная палата РФ заклеймила 178 тонн серебряных ювелирных изделий, что на 3% меньше, чем в 2016 г.

Доля импортных серебряных изделий выросла до 28,7%. Цены на золото снижались к уровню $1327, после чего подросли к уровню $1332. Завершение азиатских праздников может начать слабый сезон для рынка золота, когда спрос остается вялым вплоть до весенних фестивалей в Индии. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1327-1310, уровни сопротивления – $1365-1395. По данным швейцарской таможенной статистики, импорт золота из страны в январе 2018 г. вырос на 26,5% к декабрю 2017 г. и составил 204,5 тонны. Основные поставки золота в Швейцарию производились из ОАЭ и Узбекистана. Экспорт золота снизился до 107,3 тонны: поставки в Китай выросли на 62,7% до 41,5 тонны, поставки в Гонконг почти не изменились и составили 24,5 тонны, поставки в Индию снизились в 2,3 раза до 14,3 тонны. Цены на серебро в корреляции с рынком золота понизились к уровню $16,35, после чего восстановились к уровню $16,48. Отношение золота к серебру составляет 80,75 пункта. Отношение платины к серебру составляет 60,57 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,35-16,20, уровни сопротивления – $16,60-16,90.

Цены на платину в корреляции с рынком золота снижались к уровню $996, после чего подросли к уровню $1003. Спред между золотом и платиной составляет $330/унция. Спред между платиной и палладием расширился до -$34/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $996-956, уровни сопротивления – $1011-1023. Рынок палладия вырастал к уровню $1036/унция в корреляции с ростом на фондовом рынке, после чего цены опустились к уровню $1021. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1014-997, уровни сопротивления – $1036-1083. По данным таможенной статистики Швейцарии импорт платины в страну в январе 2018 г. составил 632 тонны, экспорт – 2017 тонн. Основные поставки платины производились из ЮАР. Импорт палладия составил 466 тонн, экспорт – 1269 тонн. Основным получателем палладия была Германия.