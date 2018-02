В следующую среду новый глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе, и участники рынков впервые получат возможность узнать, что он думает по поводу перспектив американской экономики и монетарной политики. Между тем доллар, судя по всему, вошел в режим консолидации, однако мы полагаем, что на данном этапе рано говорить о том, что ужесточение позиции ФРС может обусловить его устойчивое восстановление. Некоторые комментаторы отмечают, что предыдущее ослабление доллара можно объяснить восстановлением глобальной экономики и ростом аппетита к риску, из-за чего инвесторы отдают предпочтение валютам стран со стабильно растущей экономикой (еврозона), а также стран – экспортеров сырья и развивающихся стран с благоприятным внешним балансом (Китай).

Что это означает для перспектив развивающихся рынков? В данный момент мировая экономика находится на подъеме, и, по оценкам МВФ, примерно половину глобального роста в этом году обеспечат развивающиеся страны Азии. Ослабление доллара в 2017 г. способствовало притоку иностранных инвестиций на рынки развивающихся стран, несмотря на периодическое усиление политических рисков и три повышения ставки по федеральным фондам в прошлом году (см. исследование US Monetary Policy and Emerging Market Credit Cycles, в котором говорится о том, что ужесточение денежно-кредитной политики США способствует оттоку средств банков с рынков развивающихся стран и ведет к существенному сокращению их кредитования со стороны иностранных банков). В сегодняшнем материале мы решили привести краткий обзор взглядов институциональных инвесторов на перспективы развивающихся рынков.

По мнению аналитиков JPM, фундаментальные характеристики развивающихся стран находятся на «очень хорошей траектории». Они ожидают, что синхронное восстановление мировой экономики продолжится, а денежно-кредитные условия останутся мягкими, что обеспечит поддержку и будет способствовать дальнейшему укреплению экономики и рынков развивающихся стран. Развитые экономики находятся на поздней стадии экономического цикла, тогда как развивающиеся страны – примерно в его середине. Бразилия, Россия и ЮАР восстанавливаются после рецессий 2015–2016 гг. Темпы роста ВВП развивающихся стран, как ожидается, в 2018 г. достигнут 4,9% (против 4,6% в 2017 г.), тогда как экономика развитых стран будет расти примерно теми же темпами, что и в 2017 г. (2,3% и 2,4% соответственно). Предполагается, что инфляция в развивающихся странах вырастет в 2018 г. до 4,5% против 4,2% в прошлом году.

JPM также полагает, что любое изменение политики одного из трех крупнейших центробанков не будет неожиданным и не приведет к сколько-нибудь существенным негативным последствиям. JPM обращает внимание на «нетипично большое количество политических рисков», связанных с президентскими выборами, особенно в Мексике, Бразилии, ЮАР и Турции. В этом году выборы состоятся в двух третьих стран Латинской Америки. Все это может привести к усилению волатильности. В ближайшие несколько кварталов JPM рекомендует прежде всего обратить внимание на долговые обязательства в локальной валюте, а также высокодоходный суверенный и корпоративный долг. JPM отмечает, что реальная доходность в развивающихся странах составляет в среднем около 1,9%, тогда как в США и Еврозоне этот показатель намного ниже. Что касается Китая, JPM подчеркивает внутренние риски, связанные с высоким уровнем задолженности корпоративного сектора, замедлением в секторе недвижимости и проблемами с кредитованием в теневом банковском секторе.

Между тем Barings считает, что после нескольких лет спада аппетит к риску на рынках акций развивающихся стран улучшился, а хорошая перспектива корпоративных прибылей, привлекательные оценки и рост глобального инвестиционного спроса будут способствовать его дальнейшему укреплению. Особое внимание Barings обращает на то, насколько сильно финансовые показатели компаний влияют на доходность инвестиций в акции развивающихся стран. В период с 2011 по 2015 г. одновременно снизилась рентабельность и замедлился рост продаж компаний развивающихся стран, в результате чего за 2011–2016 гг. их прибыли не выросли. В настоящий момент в динамике их прибылей произошел перелом вследствие того, что производительность растет быстрее, чем реальные зарплаты. Сырьевые котировки развернулись в сторону роста, а индекс доллара уже год находится в нисходящем тренде. Barings также отмечает, что в составе индекса MSCI EM Equity 70% сейчас приходится на долю компаний сектора информационных технологий, финансового, потребительского секторов и здравоохранения.

В свою очередь Hermes отмечает, что из объекта краткосрочных вложений, привлекательность которого определяется сырьевыми циклами и динамикой валютных курсов, развивающиеся экономики превращаются в рынок долгосрочных инвестиций. Многие развивающиеся страны больше не зависят от сырьевого экспорта или дешевой рабочей силы, трансформируясь в экономики, динамику которых определяют высокотехнологичные отрасли. Многие из них избавились от многолетнего дефицита текущего счета, добившись более сбалансированного соотношения импорта и экспорта и сокращения уровня долга. Инфляция также снизилась, позволив поддерживать процентные ставки на более благоприятном с точки зрения экономического роста уровне. Прошлый год был отмечен восстановлением рентабельности компаний развивающихся стран, ростом прибылей и улучшением балансов, что способствовало возобновлению роста капитальных инвестиций. По итогам года акции развивающихся стран по своей динамике опередили бумаги развитых рынков почти на 12%. Hermes приводит шесть аргументов в пользу того, что и нынешний год окажется удачным для фондовых рынков развивающихся стран: 1) дальнейший рост рентабельности компаний (в развитых экономиках этот показатель уже находится на 20-летнем максимуме); 2) по-прежнему более высокие темпы роста ВВП развивающихся стран по сравнению с развитыми; 3) недооцененность валют развивающихся стран (разрыв в уровне инфляции относительно США достиг минимального значения за последние 15 лет; компании развивающихся стран в совокупности выступают чистыми кредиторами зарубежных экономик в размере, примерно равном 5,6% ВВП развивающихся стран; Бразилия, Индия и Индонезия близки к нулевому сальдо текущего счета); 4) начало нового цикла капиталовложений; 5) по-прежнему низкий вес акций развивающихся стран в портфелях глобальных фондов; 6) текущий уровень оценки акций создает предпосылки для роста котировок.

По мнению Mirae, период длительного подъема на фондовых рынках развивающихся стран находится на самой начальной стадии. Компания напоминает, что с середины 1970-х гг. было зарегистрировано шесть циклов такого подъема, каждый из которых продолжался в среднем 42 месяца, обеспечив инвесторам доходность в долларовом выражении в размере 228%. Нынешний подъем продолжается около 25 месяцев. Как отмечают эксперты Mirae, рост ВВП развивающихся стран впервые с 2010 г. опережает рост развитых экономик, а дисконт мультипликаторов развивающихся рынков к мультипликаторам развитых рынков расширился почти до 10-летнего максимума.

Как всегда, многое зависит от ситуации в экономике Китая. Начиная с 2005 г. Китай обеспечивает в среднем треть ежегодного прироста мировой экономики. На долю Китая приходится 10% мирового импорта и значительная часть потребления сырья (по оценкам ЕЦБ, замедление роста ВВП Китая на 1 пп по прошествии двух лет ведет к снижению цен на нефть и металлы на 5% и 3% соответственно – см. The transition of China to sustainable growth – implications for the global economy and the euro area). Необходимость сокращения долговой нагрузки в стране, особенно в корпоративном секторе, и ребалансировка экономики неизбежно замедлят ее рост в среднесрочной перспективе. В качестве положительных факторов, которые продолжат оказывать поддержку китайской экономике, следует отметить высокую норму сбережений домохозяйств, профицит счета текущих операций, низкий уровень внешнего долга и самый высокий в мире размер валютных резервов. Способность китайских властей обеспечить мягкое замедление экономического роста имеет центральное значение с точки зрения общей перспективы развивающихся рынков.