В преддверии заседания ФРС рынки будут крайне чутко реагировать на американскую статистику

Однако на следующей неделе ожидается выход большого пакета данных по мировой экономике – от опережающих индикаторов в Азии и США, до второй оценки ВВП, а также оценки доходов/расходов населения в США. В преддверии мартовского заседания ФРС, на котором американский регулятор скорее всего повысит ставку, рынки будут крайне чутко реагировать именно на американскую статистику. Мы ожидаем как минимум стабильной статистики, на которой доллар США может вернуть часть позиций относительно валют развивающихся стран.

Ожидаем, что в начале недели рубль может получить поддержку от налогового периода и возможного повышения рейтинга РФ в пятницу, однако к концу недели, по мере публикации данных по США, данный позитив может улетучиться. В результате ожидаем бокового движения в коридоре 56,10 – 57,30 руб/долл.