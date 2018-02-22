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"Минутки" ФРС не оправдали надежд доллара


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США оказались мягкими, и рынок получил хаос вместо направленного движения минувшим вечером.

Однако как только эмоции улеглись, курс пары евро/доллар продолжил плавно снижаться, сохранив тем самым в силе краткосрочный нисходящий канал. Утром в четверг основная валютная пара торгуется на отметке 1,2276, ближайшая значимая поддержка для инструмента находится на уровне 1,2250.

Итак, в «минутках» ФРС единогласно подтверждается инфляционная цель на уровне 2%, но одновременно констатируется риск замедления темпов роста индекса потребительских цен. Краткосрочные перспективы экономической системы локально улучшаются, согласно оценке американского регулятора. 

Что касается непосредственно ставки, то в ФРС еще раз обсудили и согласовали вероятность будущего роста процентной ставки на основе уверенного экономического роста, и обозначенные ранее темпы повышений видятся подходящими. Инвесторы, на самом деле, ждали указаний или намеков на готовность Федрезерва поднимать ставку в этом году энергичнее, чем ранее было анонсировано, то есть четыре раза вместо обещанных трех. Но этого не случилось. 

Фактически содержание протокола достаточно мягкое, отчасти даже «голубиное» за счет указания на проблемы с темпом роста заработных плат и рисков с инфляционным разгоном. Это не позволило доллару резко укрепиться. С другой стороны, подтверждены прежние намерения ФРС поднимать ставку три раза в этом году – это сводит на нет вероятность «торможения» процесса новым главой ФРС Джером Пауэллом. 

Основной краткосрочный тренд в паре евро/долларе нисходящий, цель продаж лежит в области 1,2250, далее «медведи» могут направиться к отметке 1,2230.

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