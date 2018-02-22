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В преддверии длинных выходных на российском рынке игроки могут зафиксировать прибыль


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
После опубликованного в среду протокола ФРС, в котором регулятор выразил приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики, американские биржевые индексы окрасились в красный цвет.

Индекс широкого рынка S&P 500 в очередной раз не сумев преодолеть сопротивление 2750, закрылся на отметке 2701,33 пунктов, снизившись на  0,55%.

В свою очередь доходность 10-летних казначейских облигаций по итогам торговой сессии составила 2,94% на фоне продолжающихся размещений Минфином США, где объем предложения бумаг до конца текущей недели составит $258 млрд.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов показали нулевую динамику, закрывшись на отметке $65,07, после представленных данных от API, которые показали снижение запасов сырой нефти на 900 тысяч баррелей в сутки, что оказалось лучше прогноза экспертов, ожидавших роста на 1,79 миллиона баррелей.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent по-прежнему выступают отметки $64,15 и $63, сопротивления расположено на $65,85 и $66,80.

Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США, которая будет опубликована в 19.00 мск.

На российском фондовом рынке в среду царила эйфория в преддверии длинных выходных и ожиданий объявления решения в отношении суверенного рейтинга России от агентств S&P и Fitch, которое будет представлено 23 февраля.

Так, по итогам прошедшей торговой сессии индекс МосБиржи закрылся на отметке 2320,32 п., прибавив 2.21%, обновив исторический максимум. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2295 п. и основная 2280 п., проход которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивление расположено на отметке 2350 п.

Поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает уровень 128000 п., проход которого может снова вернуть продажи в инструмент. Сопротивления расположены на отметках 130300 и 132000 п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,76, снизившись на 0,34% по отношению к доллару США на фоне нового витка укрепления американской валюты и затормозившей свой рост нефти.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре выступает отметка 56,80, проход которой ослабит курс национальной валюты еще на 20 копеек к отметке 57. Поддержки расположены на 56,50 и 56.

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