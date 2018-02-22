Рост доходности облигаций США оказался болезненным испытанием для инвесторов на фондовом рынке

При этом они отлично знают, что в начале года западные инвестдома подняли оценку справедливой стоимости акций этого эмитента до 308 – 350. При малейших намеках на позитив эта акция стремится наверх, а «медведи» закрывают «короткие позиции» и тем самым усиливают повышательную тенденцию. Вчера котировки пробили сопротивление 270 на ожиданиях сильной отчетности по МСФО, и «медведи» поспешили закрыть короткие позиции. Акция сильная – большинство коррекций проходят в боковой форме, в данный момент индикатор RSI на дневных графиках сигнализирует о «перепроданности», но это не значит, что очередная коррекция также не пройдет в боковой форме. Как говорил летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи: «Летать на этом самолете, что тигрицу целовать – страха много, а удовольствия никакого» (самолет это «шорт»).

Вчера американские индексы упали. Период роста, продлившийся шесть торговых сессий, завершился еще во вторник. Фондовый рынок США лишь только начал ощущать на себе удар от роста доходности облигаций ранее в этом году, а более серьезные испытания еще только предстоят, считают аналитики Morgan Stanley. «Это закуска, а не основное блюдо», – так охарактеризовали стратеги Morgan Stanley во главе с Эндрю Щитсом коррекцию конца января – начала февраля.

Хотя рост доходности облигаций оказался болезненным испытанием для инвесторов на фондовом рынке, ключевой показатель доходности с поправкой на инфляцию не выходит за пределы диапазона уже пять лет, отметили аналитики в заметке за понедельник. Многие аналитики предупреждают, что рост инфляции может негативно сказаться на котировках акций. Но теоретически, если росту цен будет сопутствовать увеличение прибыли компаний, то это должно оказать в худшем случае нейтральный эффект. С другой стороны, увеличение реальной доходности облигаций повлечет рост дисконтной ставки по оценке будущих объемов прибыли компаний. Как только на фоне ожидания инвесторами ужесточения политики ЦБ реальная доходность вырвется из диапазона, где она пребывает в последние пять лет, котировки акций могут пострадать сильнее, полагают аналитики Morgan Stanley.

Относительно низкая реальная доходность служила сильным поддерживающим фактором для котировок акций, так что ее прорыв вверх будет означать, что фондовому рынку придется полагаться на показатели по прибыли компаний, а не на рост мультипликаторов, пишут Щитс и его коллеги. И проблема в том, что начиная со второго квартала может стартовать замедление роста, утверждают они. «Когда замедляется рост при продолжении увеличения инфляции, котировки страдают сильнее всего, – пишут стратеги Morgan Stanley. – Сильный рост в разных странах мира и хорошая финансовая отчетность компаний за первый квартал оказали существенный эффект смещения ожиданий. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией на предмет непростых перемен во втором квартале, на фоне роста базовой инфляции и замедления показателей активности».

На рынке нефти в последние дни наблюдается боковая динамика котировок. Это неудивительно – на графике валютной пары Eur/Usd есть медвежьи сигналы (он них мы писали ранее). Уровень 1,22 «медведи» просто обязаны протестировать. Далее возможны варианты… Наиболее оптимистичный прогноз 2018 от западных аналитиков, который я видел – 1,4. У аналитиков Morgan Stanley прогноз на конец года 1,3.