Оптимизм трейдеров во многом связан с ожидаемым пересмотром суверенного рейтинга РФ международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s (пересмотр ожидается в пятницу 23.02, однако мы считаем повышение рейтинга маловероятным на данный момент). Акции Сбербанка (SBER) подорожали на 4.5%, Магнита (MGNT) – на 4.5%, Роснефти (ROSN) – на 3.6%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 2.5%, ВТБ (VTBR) – на 2.4%, Норникеля (GMKN) – на 2.2%. Тем временем НЛМК (NLMK) подешевел на 3.1% - планируемый рост капзатрат (план на текущий год увеличился с $650 - $700 млн. до $700 - $750 млн.) и риски ограничения импорта стали в США, по всей вероятности, стали поводами к фиксации прибыли по бумагам компании.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции банка Возрождение (VZRZ) подорожали на 4.5%, АвтоВАЗа (AVAZ) – на 4.2%, Интер РАО ЕЭС (IRAO) – на 3.3%, Омскшины (OMSH) – на 3.0%.

Фондовые индексы США понизились на 0.2% - 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня возможна приостановка роста по индексу РТС. В то время как спрос на развивающихся рынках в целом сохраняется (несмотря на повышенную волатильность на западных фондовых площадках, а возможно и благодаря ей), трейдеры на российском рынке могут сократить активность в преддверии длительных выходных.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение движения пары доллар-рубль в диапазоне 56.5 – 57.0. Доллар получил некоторую поддержку в виде стенограммы январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, в которой обещаны «дальнейшие плавные повышения» базовой процентной ставки, но оснований для сильных движений на рынке пока не появилось.