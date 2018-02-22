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Сегодня возможна приостановка роста по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В среду российские фондовые индексы заметно повысились.

Оптимизм трейдеров во многом связан с ожидаемым пересмотром суверенного рейтинга РФ международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s (пересмотр ожидается в пятницу 23.02, однако мы считаем повышение рейтинга маловероятным на данный момент). Акции Сбербанка (SBER) подорожали на 4.5%, Магнита (MGNT) – на 4.5%, Роснефти (ROSN) – на 3.6%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 2.5%, ВТБ (VTBR) – на 2.4%, Норникеля (GMKN) – на 2.2%. Тем временем НЛМК (NLMK) подешевел на 3.1% - планируемый рост капзатрат (план на текущий год увеличился с $650 - $700 млн. до $700 - $750 млн.) и риски ограничения импорта стали в США, по всей вероятности, стали поводами к фиксации прибыли по бумагам компании.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции банка Возрождение (VZRZ) подорожали на 4.5%, АвтоВАЗа (AVAZ) – на 4.2%, Интер РАО ЕЭС (IRAO) – на 3.3%, Омскшины (OMSH) – на 3.0%.

Фондовые индексы США понизились на 0.2% - 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня возможна приостановка роста по индексу РТС. В то время как спрос на развивающихся рынках в целом сохраняется (несмотря на повышенную волатильность на западных фондовых площадках, а возможно и благодаря ей), трейдеры на российском рынке могут сократить активность в преддверии длительных выходных. 

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение движения пары доллар-рубль в диапазоне 56.5 – 57.0. Доллар получил некоторую поддержку в виде стенограммы январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, в которой обещаны «дальнейшие плавные повышения» базовой процентной ставки, но оснований для сильных движений на рынке пока не появилось.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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