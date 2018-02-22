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Мнения аналитиков

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День начнется с негатива на торгах, в течение дня индексы РФ достигнут консолидации


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Котировки нефти перед открытием торгов снижаются на 0,8% - до 64,81 долларов по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,48 - до 2682п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон негативный.

Нефть начинает в очередной раз тестировать зону поддержки 65-64, мы считаем, что в случае успеха коррекция может усилиться с целями 61$. Отменой данного сценария будет служить возвращение котировок в район 68, что пока выглядит нереалистично.

Доллар начинает восстановление, после публикаций протоколов ФРС инвесторы поверили в анонсированное регулятором планомерное повышение ставки в этом году. Перепроданность нацвалюты США на глобальных рынках по-прежнему присутствует, что послужит драйвером роста пока неочевидно.  

Пара доллар/рубль на фоне очередного размещения Минфина легла в дрейф, пока котировки не выйдут выше 57, роста ждать не стоит. 

Российские индексы закрыли день ударным ростом, РТС вырос на 2,1%, Индекс Мосбиржи прибавил 2,2%. Несмотря на нервное настроение на мировых площадках и снижение нефти, отечественные индексы в лидерах роста за текущий год. Акции Сбербанка в очередной раз обновили исторические значения, и цели 300 руб. для бумаг уже не выглядят фантастикой.

Российские инвесторы, похоже, поверили в повышение суеверного рейтинга России, который будет опубликован 23 февраля и увидели признаки стабилизации отношений с США. Несмотря на бурный позитив, мы рекомендуем с осторожностью переносить позиции через длинные выходные, рост волатильности это всегда рост рисков. 

Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на Московской бирже и консолидацию индексов на текущих уровнях.


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