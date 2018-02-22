Наиболее вероятен сценарий ослабления рубля

Существенных событий на корпоративном фронте не ожидается, хотя неделя после длинных выходных будет весьма насыщенной. Поэтому нельзя исключать движения на ожиданиях. Между тем, ситуация на внешних рынках негативная. Металлы и нефть дешевеют, большинство азиатских рынков в минусе, укрепляются доллар и иена. Соответственно, глобальным инвесторам не до рискованных активов.

Впрочем, российский рынок часто торговался лучше зарубежных площадок. Соответственно, наиболее вероятен сценарий просадки в начале торгов и ослабления рубля.