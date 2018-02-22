Ближайшими поддержками станут уровни 2300, 2290 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2320, 2330 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США. Позднее не исключено дальнейшее сползание индекса МосБиржи в район 2300 п. В пользу развития коррекционного сценария говорит тот факт, что участники локальных торгов не могут длительное время игнорировать явное ухудшение внешнего фона.

Во второй половине дня инвесторы и спекулянты будут привычно ориентироваться на характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов. Публикация официальных еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США состоится уже после завершения основных торгов в России (19.00 МСК).

Некоторое влияние на ход локальных торгов может оказать вечерняя публикация еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+2,21%) и РТС (+2,10%) завершили торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Уже второй торговый день подряд они закрылись намного сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. По опыту, подобная независимость локальных индексов от значимых внешних факторов не может продолжаться дольше нескольких дней. Тем не менее, в краткосрочной перспективе на российском рынке сложился явный перевес в пользу биржевых «быков». В результате вчерашнего стремительного повышения рублевый индекс МосБиржи вплотную приблизился к своему долгосрочному максимуму, расположенному на отметке 2328.5 п. В ближайшие торговые дни не исключены попытки тестирования указанного сопротивления.

Стоит отметить, что участники локальных торгов вчера не принимали в расчет не только состояние внешнего фона, но и сохраняющиеся геополитические риски. Между тем, на внешнеполитическом фронте наметилось возобновление, казалось бы, уже оставшейся в прошлом риторики со стороны США о том, что Россия должна прекратить поддержку режима Башара Асада в Сирии. В ближайшие недели вероятно дальнейшее развитие указанного дипломатического сюжета. На этом фоне продолжаются обвинения России во вмешательстве в американские выборы. Весь этот информационный поток способен стать логическим обоснованием для введения уже анонсированных новых внешних санкций. Они могут быть приурочены к приближающимся президентским выборам в РФ.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 7 п., или 0,55% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку краткосрочных и среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явными лидерами прироста среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +4,48%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3,75%). Вчера они в очередной раз обновили свои исторические максимумы. Наметившийся в начале февраля коррекционный спад в этих бумагах оказался преодолен. Их полугодовая восходящая динамика способна служить наглядным примером того, насколько может быть опасным открытие коротких позиций в сильных ликвидных акциях.

Акции Yandex clA (YNDX RM, +2,51%) продолжают отыгрывать недавнюю публикацию сильного квартального и годового финансового отчета эмитента по US GAAP. Согласно свежему рейтингу Forbes он стал лидером по капитализации среди самых дорогих компаний русскоязычного интернета. Столь впечатляющий путь был пройден компанией «Яндекс» за 17 лет, с момента основания в 2000 году. Однако в тот момент, когда звучат «победные фанфары», инвесторам стоит удваивать осторожность. Скорее всего, акции «Яндекса» встретят достаточно прочное сопротивление на подступах к ближайшему значимому уровню 2500 руб.

Заметным событием во втором эшелоне стало продолжение активных покупок в бумагах Автоваз-ао (AVAZ RM, +4,24%), Автоваз-ап (AVAZP RM, +4,32%). Они пользуются спросом после недавнего обнародования финансовых результатов эмитента по МСФО за 2017 год. Согласно свежим данным он сумел увеличить годовые продажи на растущем внутреннем рынке на 17%. Объемы экспортных поставок автомобилей и сборочных комплектов LADA возросли на 44,5%.

Тем не менее, по итогам 2017 года Группа АВТОВАЗ зафиксировала убыток в размере 9,7 млрд руб. Отрицательный финансовый результат был в значительной мере обусловлен высокими затратами на обслуживание долговой нагрузки.

Среди относительно ликвидных бумаг масштабной просадкой против растущего рынка отличились лишь бумаги НЛМК (NLMK RM, -3,07%). Их вчерашнее падение носило характер фиксации прибыли по факту недавней публикации сильного финансового отчета металлургической компании за 4 квартал и за весь 2017 гож по МСФО. Стимулом для распродаж в указанных бумагах также послужило известие о том, что металлургический комбинат приостановил программу увеличения прокатных мощностей в США из-за перспективы ужесточения отраслевых протекционистских мер в этой стране.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США существенно понижаются в цене в пределах 0,5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,7%. Фьючерсы на золото потеряли 0,5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1,1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.